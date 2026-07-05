हजारो वर्षे ठेवले तरी मध खराब का होत नाही? यामागचं वैज्ञानिक कारण जाणून थक्क व्हाल!

Varsha Balhe

हजारो वर्षेही खराब होत नाही!

घरात ठेवलेला मध अनेक वर्षांनीही खराब होत नाही. पण यामागचं खरं कारण काय आहे?

Why Doesn't Honey Spoil?

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मधात पाणीच खूप कमी असतं

मधात फक्त १७ ते १८ टक्के पाणी असतं. त्यामुळे जिवाणू आणि बुरशी वाढण्यासाठी आवश्यक वातावरण तयार होत नाही.

Why Doesn't Honey Spoil?

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नैसर्गिक आम्लता करते कमाल

मधाचं pH सुमारे ४ असतं. हे आम्लयुक्त वातावरण बहुतेक जिवाणूंना जिवंत राहू देत नाही.

Why Doesn't Honey Spoil?

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मध जिवाणूंचं पाणी शोषून घेतो

मधातील साखरेचं प्रमाण खूप जास्त असल्याने तो सूक्ष्मजीवांमधील पाणी शोषून घेतो. त्यामुळे ते वाढू शकत नाहीत.

Why Doesn't Honey Spoil?

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हायड्रोजन पेरोक्साइडचं संरक्षण

मधमाश्यांच्या एन्झाइममुळे मधात हायड्रोजन पेरोक्साइड तयार होतं. यामुळे मधाला नैसर्गिक जंतुनाशक गुणधर्म मिळतात.

Why Doesn't Honey Spoil?

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म्हणूनच हजारो वर्षे टिकतो मध

कमी आर्द्रता, नैसर्गिक आम्लता आणि जंतुनाशक गुणधर्म यांच्या एकत्रित परिणामामुळे मध दीर्घकाळ खराब होत नाही.

Why Doesn't Honey Spoil?

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esakal

एक गोष्ट लक्षात ठेवा

मध योग्य प्रकारे, हवाबंद डब्यात आणि कोरड्या ठिकाणी ठेवल्यास तो अनेक वर्षे सुरक्षित राहू शकतो. म्हणूनच मधाला निसर्गाचं अमृत म्हटलं जातं.

Why Doesn't Honey Spoil?

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Benefits of Drinking Water on an Empty Stomach

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