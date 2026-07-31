रेल्वेच्या AC कोचमध्ये दोन बेडशीट का देतात?

Shubham Banubakode
एसी कोचमधून रेल्वे प्रवास करत असताना तुम्हाला दोन बेडशीट दिल्या जातात, पण यामागचं खरं कारण काय तुम्हाला माहिती आहे का?
Why Indian Railways Gives Two Bedsheets in AC Coach
ESAKAL
एसी क्लासमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना दोन बेडशीट, उशीचं कव्हर, टॉवेल आणि ब्लँकेट दिलं जातं. याचा खर्च तिकीटातच समाविष्ट असतो.
Why Indian Railways Gives Two Bedsheets in AC Coach
ESAKAL
पहिली बेडशीट सीटवर अंथरण्यासाठी वापरली जाते, तर दुसरी ब्लँकेट आणि शरीराच्या मध्ये वापरण्यासाठी दिली जाते.
Why Indian Railways Gives Two Bedsheets in AC Coach
ESAKAL
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केलं की, दुसरी बेडशीट स्वच्छता आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी दिली जाते, जेणेकरून ब्लँकेटचा थेट संपर्क शरीराशी येऊ नये.
Why Indian Railways Gives Two Bedsheets in AC Coach
ESAKAL
ही अतिरिक्त बेडशीट प्रत्येक वापरानंतर व्यवस्थित धुतली जाते. त्यामुळे पुढील प्रवाशालाही स्वच्छ आणि सुरक्षित लिनेन मिळतं.
Why Indian Railways Gives Two Bedsheets in AC Coach
ESAKAL
भारतीय रेल्वेने लिनेनची गुणवत्ता तपासण्यासाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. धुतलेल्या चादरींवरील डागही आता AI द्वारे ओळखले जातात.
Why Indian Railways Gives Two Bedsheets in AC Coach
ESAKAL
लिनेनची ठरलेली वापर मर्यादा असते. जुने किंवा खराब झालेले बेडशीट आणि ब्लँकेट वेळोवेळी बदलून नवीन दिले जातात.
Why Indian Railways Gives Two Bedsheets in AC Coach
ESAKAL
पुढच्या वेळी तुम्हालाही दोन बेडशीट मिळाल्या, तर त्यामागचं कारण नक्की लक्षात ठेवा.
Why Indian Railways Gives Two Bedsheets in AC Coach
ESAKAL
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Indian Railway Horn Meanings
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