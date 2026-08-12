आकाशात लेझर लाइट का सोडू नये? हा कायद्याने गुन्हा का? जाणून घ्या यामागचं कारण...

Vrushal Karmarkar
रात्रीच्या वेळी लेझर लाईट वापरणे ही एक सामान्य गोष्ट वाटत असली तरी तो एक फौजदारी गुन्हा आहे. एक शक्तिशाली लेझर किरण अनेक किलोमीटरचा प्रवास करू शकतो.
Pointing Laser Lights at the Sky Could Cause Major Accidents Here’s Why
ESakal
यामुळे गंभीर अपघात होऊ शकतात. आकाशाकडे जाणारा लेझर किरण जमिनीपासून हजारो फूट उंचीवर उडणाऱ्या विमानांपर्यंत पोहोचू शकतो.
Pointing Laser Lights at the Sky Could Cause Major Accidents Here’s Why
ESakal
जर तो कॉकपिटमध्ये शिरला, तर तो वैमानिकाचे लक्ष विचलित करू शकतो. सुरक्षित उड्डाण कार्यात अडथळा आणू शकतो.
Pointing Laser Lights at the Sky Could Cause Major Accidents Here’s Why
ESakal
जेव्हा अंधाऱ्या कॉकपिटमध्ये अचानक एक तेजस्वी लेझर चमकतो, तेव्हा त्यामुळे क्षणिक अंधत्व येऊ शकते. वैमानिकांची दृष्टी तात्पुरती जाऊ शकते.
Pointing Laser Lights at the Sky Could Cause Major Accidents Here’s Why
ESakal
त्यांना दृष्टिपथात तेजस्वी ठिपके आणि सावल्या दिसू शकतात. विमान टेक-ऑफ किंवा लँडिंग करत असताना लेझर घटना विशेषतः धोकादायक असतात.
Pointing Laser Lights at the Sky Could Cause Major Accidents Here’s Why
ESakal
याचे कारण असे की, वैमानिकांना दृष्टीवर अचूक नियंत्रण ठेवावे लागते. अगदी थोडासा विचलितपणासुद्धा विमानचालनासाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकतो.
Pointing Laser Lights at the Sky Could Cause Major Accidents Here’s Why
ESakal
जरी लेझर किरण त्याच्या स्रोतापाशी अगदी लहान दिसत असला तरी तो जसजसा पुढे जातो तसतसा हळूहळू मोठा होत जातो. विमानाच्या उंचीवरून पाहिल्यास जमिनीवरून दिसणाऱ्या भागापेक्षा प्रकाशित होणारा भाग खूपच मोठा असतो.
Pointing Laser Lights at the Sky Could Cause Major Accidents Here’s Why
ESakal
विमानांच्या विंडशील्डवर सूक्ष्म भेगा, धूळ आणि ओरखडे पडण्याची शक्यता असते. जेव्हा लेझर काचेवर पडतो तेव्हा त्याचा प्रकाश कॉकपिटमध्ये पसरू शकतो.
Pointing Laser Lights at the Sky Could Cause Major Accidents Here’s Why
ESakal
या अचानक आलेल्या तीव्र झगमगाटामुळे वैमानिकाला लक्षणीय अस्वस्थता येऊ शकते. उच्च शक्तीच्या लेझर किरणांचा थेट संपर्क आल्यास डोळ्याच्या पडद्याला इजा पोहोचू शकते.
Pointing Laser Lights at the Sky Could Cause Major Accidents Here’s Why
ESakal
गंभीर प्रकरणांमध्ये अति संपर्कामुळे कायमचे अंधत्व देखील येऊ शकते. विमानावर लेझर टाकणे किंवा त्याला धोका निर्माण होईल अशा प्रकारे त्याचा वापर करणे, यामुळे गंभीर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
Pointing Laser Lights at the Sky Could Cause Major Accidents Here’s Why
ESakal
भारत आणि इतर देशांमधील प्राधिकरणांनी अशा धोकादायक वर्तनासाठी निर्बंध आणि दंडात्मक तरतुदी केल्या आहेत.
Pointing Laser Lights at the Sky Could Cause Major Accidents Here’s Why
ESakal
अंधार, अंतर आणि प्रखर प्रकाश यांच्या एकत्रित परिणामामुळे धोका निर्माण होतो. जमिनीवरून येणारा प्रकाशाचा एक लहानसा बिंदूदेखील विमानाच्या कॉकपिटमध्ये एक मोठा दृश्य धोका बनू शकतो.
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Pointing Laser Lights at the Sky Could Cause Major Accidents Here’s Why
ESakal