गणेशोत्सवात साडी नेसण्यासाठी नऊवारीचे हे 6 प्रकार बघा, तुमची फेवरेट कोणती?

गणेशोत्सवाच्या दिवशी महाराष्ट्रीयन लूक खूपच सुंदर दिसतो. आणि त्यात नऊवारी म्हंटलं की प्रत्येक स्त्रीची पहिली पसंती असते.
नऊवारी नेसण्याचे प्रकारही अनेक आहेत. आणि आता त्यात काही नवे बदलही आहेत.
पूर्वीच्या काळात ब्राह्मणी नऊवारी साड्या मुख्य प्रसंगी नेसल्या जायच्या.
सिल्कच्या नऊवारी साड्यांची सध्या खूप मागणी आहे. पैठणी सिल्क नऊवारी साडी या सिल्क साड्यांमध्ये जास्त प्रमाणात वापरली जाते.
कोणत्याही कार्यक्रमात, पैठणी ही प्रत्येक स्त्रीची पहिली पसंती असते. बाजारात पैठणी नऊवारी शिऊनही मिळते. पैठणी नऊवारी साडी आपण पेशवाई किंवा ब्राह्मणी पद्धतीने सुद्धा नेसू शकता.
शरीराला चिकटून राहणाऱ्या साड्या बऱ्याच स्त्रियांना आवडतात. यासाठी आपण कॉटन ब्लेंडच्या नऊवारी साड्यांचा वापर करू शकता.
ब्राह्मणी पद्धती प्रमाणेच पेशवाई नऊवारी साडी नेसण्याची पद्धत थोडीफार आहे. यात फरक फक्त एवढाच की पेशवाई नऊवारी साडीचा ओचा हा ब्राह्मणी नऊवारी साडी पेक्षा कमी असतो.
नावा प्रमाणेच ही नऊवारी साडी कोळी समाजातील स्रिया नेसतात. समुद्रामध्ये काम करत असताना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, यासाठी कोळी स्रिया ही नऊवारी साडी गुडघ्यापर्यंत नेसतात
