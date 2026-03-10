सर्वात कमी वयात ICC ट्रॉफी जिंकणारे भारतीय; रोहित शर्मा अव्वल

भारतीय संघाने नुकतेच अहमदाबादमध्ये ८ मार्च रोजी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकली.

तिसरे टी२० विश्वविजेतेपद

हे भारताचे टी२० मधील तिसरे विश्वविजेतेपद ठरले. यापूर्वी भारताने २००७ आणि २०२४ मध्ये ही स्पर्धा जिंकली आहे.

तिलक वर्माचा खास विक्रम

दरम्यान, २०२६ टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघात तिलक वर्माचाही समावेश असल्याने त्याच्या नावावर खास विक्रम झाला आहे.

सहावा सर्वात युवा भारतीय

तिलक भारतीय संघासाठी सर्वात कमी वयात पहिली आयसीसी ट्रॉफी जिंकणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत सहाव्या क्रमांकावर आला आहे.

तिलकचे वय

८ मार्च २०२६ रोजी जेव्हा टी२० वर्ल्ड कप जिंकला तिलकचे वय २३ वर्षे १२० दिवस होते.

भुवनेश्वर कुमार

या यादीत त्याने भूवनेश्वर कुमारला मागे टाकले आहे. भूवनेश्वरने २३ वर्षे १३८ दिवस वय असताना चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०१३ स्पर्धा जिंकली होती. पण आता तो या यादीत सातव्या क्रमांकावर आहे.

५. इरफान पठाण

या यादीत पाचव्या क्रमांकावर इरफान पठाण असून त्याने २००७ टी२० वर्ल्ड कप जेव्हा जिंकला, तेव्हा त्याचे वय २२ वर्षे ३३२ दिवस होते.

४. विराट कोहली

चौथ्या क्रमांकावर विराट कोहली आहे, त्याने २२ वर्षे १४८ दिवस वय असताना २०११ वनडे वर्ल्ड कप भारतासाठी जिंकला होता.

३. रॉबिन उथप्पा

रॉबिन उथप्पा तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने २१ वर्षे ३१७ दिवस वय असताना २००७ टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता.

२. आरपी सिंग

दुसऱ्या क्रमांकावर आरपी सिंग असून त्याने २१ वर्षे २९२ दिवस वय असताना २००७ टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता.

१. रोहित शर्मा

पहिल्या क्रमांकावर रोहित शर्मा असून त्याने २० वर्षे १४८ दिवस इतके वय असताना २००७ टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता.

