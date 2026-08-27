जगातील १० रेल्वे स्टेशन्स; जिथे रात्री जायला घाबरतात लोक!

सकाळ डिजिटल टीम
पांढऱ्या साडीतील भुताच्या दहशतीमुळे हे स्टेशन सलग ४२ वर्षे पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले होते असे सांगितले जाते.
10 Most Scary Railway Stations in the World
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येथे १९२० च्या काळातील नाचणारी स्त्री आणि १९२८ मध्ये अपघात झालेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्याचा भूत भटकताना दिसल्याचे सांगितले जाते.
10 Most Scary Railway Stations in the World
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स्मशानाजवळ बांधलेल्या या स्टेशनच्या बोगद्यातून भयानक किंचाळण्याचे आवाज आणि सावल्या बाहेर येताना दिसतात असा समज आहे.
10 Most Scary Railway Stations in the World
sakal
येथे काम करताना मृत्यू झालेल्या एका ट्रेन ड्रायव्हरचा धुसर सांगाडा रात्रीच्या वेळी फिरताना दिसायचा असे म्हंटले जाते.
10 Most Scary Railway Stations in the World
sakal
स्मशानाच्या जागेवर बांधलेल्या या स्टेशनवर डोके नसलेली भुते आणि चालत्या ट्रेनच्या छतावरून पाऊलखुणांचे आवाज येतात असे लोक सांगतात.
10 Most Scary Railway Stations in the World
sakal
मॉर्च्युरीजवळ असलेल्या या स्टेशनवर अदृश्य शक्ती लोकांना रुळावर ढकलत असल्याचे अन् लाल कपड्यातील मुलगी दिसल्याचे दावे केले जातात.
10 Most Scary Railway Stations in the World
sakal
रात्रीच्या वेळी येथे एक तरुण मुलगी जोराने रडताना अन् किंचाळताना दिसल्याचे म्हणतात.
10 Most Scary Railway Stations in the World
sakal
बोगदा ३३ जवळ कर्नल बडोग यांचे भूत फिरताना दिसते; पण हे भूत लोकांशी मैत्रीपूर्ण संवाद साधते असे मानले जाते.
10 Most Scary Railway Stations in the World
sakal
अनेक घटनांमुळे कुप्रसिद्ध असलेल्या या स्टेशनवर शेवटची ट्रेन सुटताना रुळांवर विचित्र सावल्या दिसतात असे म्हणतात.
10 Most Scary Railway Stations in the World
sakal
दुसऱ्या महायुद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या या स्टेशनवर सैनिकाचे भूत आणि आपोआप वजनी सामान हलवणारी अदृश्य शक्ती पाहायला मिळते असा दावा केला जातो.
10 Most Scary Railway Stations in the World
sakal
सदर माहिती फक्त सामान्य ज्ञानासाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
The Secrets Behind Indian Railway Engine Colors
sakal
रेल्वे इंजिनला वेगवेगळे रंग का असतात?
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The Secrets Behind Indian Railway Engine Colors
sakal