18व्या शतकात मुंबईत इंग्रजांची लाडकी होती ही 'स्वदेशी दारु', रेसिपी सुद्धा होती भन्नाट

Shubham Banubakode
18 व्या शतकात मुंबईत ब्रिटिशांनी बऱ्यापैकी जम बसवला होता. इंग्रज लोकांचे बिअर, ब्रँडी, वाइन्स, व्हिस्की ही आवडती पेये होती.
पण ब्रिटिशांना ती इंग्लंडहून मागवावी लागत होती. कारण ती सहज उपलब्ध होत नव्हती.
अशा परिस्थितीत ब्रिटीश स्थानिक ताडी किवा 'बॉम्बे पंच' नामक मद्य पिऊन नशा करायचे.
गोव्याचा बेवडा, साखर, गुलाबपाणी आणि लिंबाचा रस यांचे मिश्रण करून ही पंच बनवली जात असत.
धत्तुरा आणि पाण्याचे मिश्रण, भांग, अफू या प्रकारचे अमली पदार्थही हे गोरे लोक बिनधास्तपणे सेवन करत असे.
रात्री जेवणापूर्वी बियर किवा बॉम्बे पंच पिण्याचा कार्यक्रम आणि नंतर साग्रसंगीत जेवण, बॉम्बे पंच हे त्यावेळचे प्रसिद्ध पेय होते.
स्थानिक ताडीही लोकप्रिय होती. १८८२ सालचा मुंबईचा महसूल साडेसात लाखांचा होता; त्यापैकी पावणेतीन लाख केवळ ताडीमाडीपासून मिळत असत.
महानगरीय संस्कृतीत विकासाच्या बरोबर अशी विकृतीची दुसरी बाजूही तितक्याच जोमाने पुढे येते.
