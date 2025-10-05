मुंबईतील परळ, भेंडीबाजार, ताडदेव ही नाव कशी पडली?

Shubham Banubakode
आज मुंबईत परळ, भेंडीबाजार, ताडदेव असे प्रसिद्ध भाग बघायला मिळतात. मात्र, ही नाव कशी पडली? तुम्हाला माहिती का?
कुन्हास एडवर्डस याने त्याच्या 'राइज ऑफ बॉम्बे' या पुस्तकात यांच्या नावाचा उल्लेख आहे.
मुंबई बेटावरील खेड्यांच्या नावाच्या स्थानिक लोकसंस्कृतीत रूढ असलेल्या व्युत्पत्ती त्याने पुस्तकांत नोंदून ठेवल्या आहेत. त्यावरून मुंबईच्या सांस्कृतिक भूगोलाची कल्पना येते.
त्यानुसार, 'परळ' हे नाव तुतारीच्या आकाराच्या डौलदार फुलझाडांच्या पल्लवावरून पडले. तर भेंडी पिकवणाऱ्या खेड्याला "भेंडीबाजार', असं नाव पडलं.
खाडीजवळ उंबराची झाडे असल्यामुळे 'उमरखाडी', तर किनाऱ्यालगतच्या विंचबनावरून 'चिंचपोकळी', असं नाव पडलं.
याशिवाय ताडाच्या झाडीत असलेल्या देऊळावरून 'ताडदेव'; पाय धुण्यासाठी वापरात असलेल्या तळ्यावरून 'पायधुणी' अशी नावे स्थानिक कोळी लोकांनी दिली.
वरळी, माहीम, परळ गावात शेती पिकवली जायची. भाताचे पिक आणि मासळीची मुबलकता हे या बेटांचे वैशिष्ट्य होते.
