1980s च्या दशकातील मुंबई कशी दिसायची... जुन्या रूपाची दुर्मिळ झलक

Sandip Kapde

मुंबई —

१९८०च्या दशकातील मुंबईचा हा देखावा शहराच्या जुन्या आणि साध्या रूपाची आठवण करून देतो.

A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai

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esakal

लोकल —

मुंबईची लोकल तेव्हाही लाखो प्रवाशांच्या दैनंदिन आयुष्याचा अविभाज्य भाग होती.

A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai

|

esakal

रस्ते —

जुन्या मुंबईतील रस्त्यांवर आजच्या तुलनेत कमी वाहतूक आणि वेगळीच शहराची लय दिसत होती.

A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai

|

esakal

बाजार —

गजबजलेल्या बाजारपेठांमध्ये मुंबईच्या स्थानिक संस्कृतीची आणि व्यापारी परंपरेची झलक पाहायला मिळत होती.

A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai

|

esakal

इमारती —

जुन्या इमारती आणि वास्तू मुंबईच्या ऐतिहासिक ओळखीची साक्ष देत उभ्या होत्या.

A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai

|

esakal

टॅक्सी —

काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी मुंबईच्या रस्त्यांवरच्या प्रवासाचे लोकप्रिय साधन होत्या.

A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai

|

esakal

चाळी —

मुंबईतील चाळसंस्कृतीमध्ये अनेक कुटुंबांचे साधे पण आपुलकीचे जग सामावलेले होते.

A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai

|

esakal

समुद्र —

मरीन ड्राइव्हसह मुंबईचा समुद्रकिनारा शहरवासीयांच्या विरंगुळ्याचे खास ठिकाण होता.

A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai

|

esakal

गर्दी —

कामानिमित्त बाहेर पडलेल्या मुंबईकरांची गर्दी शहराच्या वेगवान जीवनशैलीची ओळख होती.

A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai

|

esakal

फॅशन —

१९८०च्या दशकातील कपडे, हेअरस्टाइल आणि राहणीमान आजच्या पिढीसाठी खास आठवणींचा ठेवा आहेत.

A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai

|

esakal

आठवण —

या जुन्या छायाचित्रांमधून बदलत्या मुंबईचा प्रवास आणि हरवत चाललेले शहर पुन्हा अनुभवता येते.

A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai

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esakal

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Pune Railway Station in the 1980s.

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