1980s च्या दशकातील मुंबई कशी दिसायची... जुन्या रूपाची दुर्मिळ झलक

Sandip Kapde
१९८०च्या दशकातील मुंबईचा हा देखावा शहराच्या जुन्या आणि साध्या रूपाची आठवण करून देतो.
A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai
esakal
मुंबईची लोकल तेव्हाही लाखो प्रवाशांच्या दैनंदिन आयुष्याचा अविभाज्य भाग होती.
A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai
esakal
जुन्या मुंबईतील रस्त्यांवर आजच्या तुलनेत कमी वाहतूक आणि वेगळीच शहराची लय दिसत होती.
A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai
esakal
गजबजलेल्या बाजारपेठांमध्ये मुंबईच्या स्थानिक संस्कृतीची आणि व्यापारी परंपरेची झलक पाहायला मिळत होती.
A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai
esakal
जुन्या इमारती आणि वास्तू मुंबईच्या ऐतिहासिक ओळखीची साक्ष देत उभ्या होत्या.
A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai
esakal
काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी मुंबईच्या रस्त्यांवरच्या प्रवासाचे लोकप्रिय साधन होत्या.
A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai
esakal
मुंबईतील चाळसंस्कृतीमध्ये अनेक कुटुंबांचे साधे पण आपुलकीचे जग सामावलेले होते.
A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai
esakal
मरीन ड्राइव्हसह मुंबईचा समुद्रकिनारा शहरवासीयांच्या विरंगुळ्याचे खास ठिकाण होता.
A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai
esakal
गर्दी —
कामानिमित्त बाहेर पडलेल्या मुंबईकरांची गर्दी शहराच्या वेगवान जीवनशैलीची ओळख होती.
A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai
esakal
१९८०च्या दशकातील कपडे, हेअरस्टाइल आणि राहणीमान आजच्या पिढीसाठी खास आठवणींचा ठेवा आहेत.
A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai
esakal
या जुन्या छायाचित्रांमधून बदलत्या मुंबईचा प्रवास आणि हरवत चाललेले शहर पुन्हा अनुभवता येते.
A nostalgic visual journey through 1980s Mumbai
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Pune Railway Station in the 1980s.
esakal