फ्रिजमध्ये ठेवून फळं खराब होतायत? या 7 फळांबाबत 99% लोक करतात चूक!

Anushka Tapshalkar
कच्चे आंबे फ्रिजमध्ये ठेवू नका. ते नैसर्गिकरित्या पिकण्यासाठी खोलीच्या तापमानात ठेवा. लवकर फ्रिजमध्ये ठेवल्यास गोडवा आणि टेक्स्चर कमी होऊ शकते.
Mango
संपूर्ण अननस फ्रिजबाहेर ठेवल्यास त्याची गोड चव आणि सुगंध टिकून राहतो. कापल्यानंतरच फ्रिजमध्ये ठेवा.
Pineapple
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ताजी जांभुळे शक्यतो खोलीच्या तापमानात खावीत. फ्रिजमध्ये ठेवल्यास त्यांचा नैसर्गिक स्वाद आणि पोत बदलू शकतो.
Jamun
संपूर्ण कलिंगड थंड आणि कोरड्या ठिकाणी ठेवा. कापल्यानंतरच ते फ्रिजमध्ये ठेवणे योग्य ठरते.
Watermelon
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फ्रिजमध्ये ठेवल्यास केळीची साल पटकन काळी पडते आणि पिकण्याची प्रक्रिया मंदावते. पूर्णपणे पिकेपर्यंत केळी बाहेरच ठेवा.
Banana
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काही दिवसांत खाणार असाल तर संत्री फ्रिजमध्ये ठेवण्याची गरज नाही. खोलीच्या तापमानात त्यांची चव आणि रसाळपणा अधिक चांगला राहतो.
Orange
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ही फळे काउंटरवर ठेवून नैसर्गिकरित्या पिकू द्या. लवकर फ्रिजमध्ये ठेवल्यास ती कमी रसाळ आणि चवीला फिकी होऊ शकतात.
Peach
जे फळ तोडल्यानंतरही पिकत राहतात—जसे आंबा, केळी, पीच आणि प्लम—ती आधी बाहेर ठेवा. पूर्ण पिकल्यानंतर किंवा कापल्यानंतरच फ्रिजमध्ये ठेवा.
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Why do coke bottle caps have exactly that many ridges
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