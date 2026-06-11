फ्रिजमध्ये ठेवून फळं खराब होतायत? या 7 फळांबाबत 99% लोक करतात चूक!

Anushka Tapshalkar

आंबा

कच्चे आंबे फ्रिजमध्ये ठेवू नका. ते नैसर्गिकरित्या पिकण्यासाठी खोलीच्या तापमानात ठेवा. लवकर फ्रिजमध्ये ठेवल्यास गोडवा आणि टेक्स्चर कमी होऊ शकते.

Mango

| sakal

अननस

संपूर्ण अननस फ्रिजबाहेर ठेवल्यास त्याची गोड चव आणि सुगंध टिकून राहतो. कापल्यानंतरच फ्रिजमध्ये ठेवा.

Pineapple

|

Sakal

जांभूळ

ताजी जांभुळे शक्यतो खोलीच्या तापमानात खावीत. फ्रिजमध्ये ठेवल्यास त्यांचा नैसर्गिक स्वाद आणि पोत बदलू शकतो.

Jamun

| Sakal

कलिंगड

संपूर्ण कलिंगड थंड आणि कोरड्या ठिकाणी ठेवा. कापल्यानंतरच ते फ्रिजमध्ये ठेवणे योग्य ठरते.

Watermelon

|

Sakal

केळी

फ्रिजमध्ये ठेवल्यास केळीची साल पटकन काळी पडते आणि पिकण्याची प्रक्रिया मंदावते. पूर्णपणे पिकेपर्यंत केळी बाहेरच ठेवा.

Banana

|

esakal

संत्री

काही दिवसांत खाणार असाल तर संत्री फ्रिजमध्ये ठेवण्याची गरज नाही. खोलीच्या तापमानात त्यांची चव आणि रसाळपणा अधिक चांगला राहतो.

Orange

|

Sakal

पीच आणि प्लम

ही फळे काउंटरवर ठेवून नैसर्गिकरित्या पिकू द्या. लवकर फ्रिजमध्ये ठेवल्यास ती कमी रसाळ आणि चवीला फिकी होऊ शकतात.

Peach

| Sakal

शेवटची टिप

जे फळ तोडल्यानंतरही पिकत राहतात—जसे आंबा, केळी, पीच आणि प्लम—ती आधी बाहेर ठेवा. पूर्ण पिकल्यानंतर किंवा कापल्यानंतरच फ्रिजमध्ये ठेवा.

fruit | sakal

Cokeच्या झाकणाला का असतात २१ खाचे? दडलंय सुपर इंजिनियरिंग

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Why do coke bottle caps have exactly that many ridges

|

sakal

आणखी वाचा