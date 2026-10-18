Peanuts and Jaggery Benefits : शेंगदाणा कुठ आणि गुळ खाण्याचे फायदे जाणून घ्या ८ मुद्द्यात

Sandeep Shirguppe
शेंगदाणे आणि गुळामध्ये ऊर्जा देणारे पोषक घटक असतात. त्यामुळे थकवा जाणवत असताना हा पदार्थ खाल्ल्याने शरीराला ऊर्जा मिळू शकते.
Jaggery and Peanuts Benefits
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शेंगदाण्यांमध्ये प्रथिने असतात. ती स्नायूंची वाढ आणि शरीराच्या ऊतींची दुरुस्ती करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
Peanuts & Jaggery Benefits
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शेंगदाण्यांमध्ये असलेले असंतृप्त स्निग्ध पदार्थ संतुलित आहाराचा भाग म्हणून हृदयाच्या आरोग्यास मदत करू शकतात.
शेंगदाण्यांमधील तंतुमय घटक पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास आणि बद्धकोष्ठता कमी करण्यास मदत करू शकतात.
गुळामध्ये काही प्रमाणात लोह असते. मात्र, त्याचे प्रमाण मर्यादित असल्याने रक्तातील हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी केवळ गुळावर अवलंबून राहू नये.
शेंगदाण्यांमध्ये मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस यांसारखी खनिजे असतात. ही खनिजे हाडांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाची आहेत.
शेंगदाण्यांमधील प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ आणि तंतू यांमुळे पोट भरल्याची भावना अधिक काळ टिकू शकते. त्यामुळे मधल्या वेळेत खाण्यासाठी हा एक पर्याय ठरू शकतो.
शेंगदाण्यांमध्ये 'ई' जीवनसत्त्व, बी समूहातील काही जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात. त्यामुळे शरीराच्या सामान्य कार्यासाठी आवश्यक पोषक घटक मिळतात.Peanuts and Jaggery Benefits
Jaggery and Peanuts Benefits
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