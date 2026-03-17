AC Effects on Health : दिवसभर एसीमध्ये राहता? तुमच्या आरोग्यावर होतोय गंभीर परिणाम!

सकाळ डिजिटल टीम

तुमच्या एसीमुळे तुम्ही आजारी पडत आहात का?

फुफ्फुस तज्ज्ञांचा इशारा जाणून घ्या!

एसीचा जास्त वापर धोकादायक ठरू शकतो?

दिवसभर एसीमध्ये राहिल्याने शरीरावर परिणाम होऊ शकतो.

कोरडी हवा – मुख्य कारण

एसीमुळे हवा कोरडी होते, ज्यामुळे घसा आणि नाक कोरडे पडतात.

श्वसनाच्या समस्या वाढतात

अस्थमा किंवा अ‍ॅलर्जी असलेल्या लोकांना एसीमुळे त्रास वाढू शकतो.

बॅक्टेरिया आणि फंगसचा धोका


अस्वच्छ एसीमध्ये जंतू वाढतात, जे श्वासाद्वारे शरीरात जातात.

सर्दी, खोकला, ताप?


अचानक थंड वातावरणामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते.

तापमानातील फरक धोकादायक


बाहेरच्या उष्णतेतून थेट थंड एसीमध्ये गेल्यास शरीराला शॉक बसू शकतो.

फुफ्फुस तज्ज्ञ काय सांगतात?


एसीचा वापर मर्यादित ठेवा आणि नियमित साफसफाई करा.

काय काळजी घ्यावी?

24-26°C तापमान ठेवा
एसी फिल्टर स्वच्छ ठेवा
वेळोवेळी बाहेर ताजी हवा घ्या

सुरक्षित राहा, स्मार्ट वापर करा!

एसीचा योग्य वापरच तुमचे आरोग्य जपेल.

