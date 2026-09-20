एअरहोस्टेसला किती पगार मिळतो? अनुभव वाढला की कमाई किती होते?

Varsha Balhe

चांगली कमाई

एअरहोस्टेसच्या नोकरीत सुरुवातीपासूनच चांगली कमाई होते का? अनुभव वाढल्यानंतर पगार किती होतो? जाणून घ्या.

AIR HOSTESS SALARY IN INDIA

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esakal

जबाबदाऱ्या

एअरहोस्टेस होण्यासाठी फक्त विमानात प्रवाशांची सेवा करणे एवढेच काम नसते. त्यांच्या कामात अनेक जबाबदाऱ्या असतात.

AIR HOSTESS SALARY IN INDIA

|

esakal

मदत

एअरहोस्टेसला प्रवाशांची सुरक्षितता, त्यांची मदत आणि विमानातील सेवा याकडे लक्ष द्यावे लागते.

AIR HOSTESS SALARY IN INDIA

|

esakal

उड्डाणांवर

या नोकरीचा पगार विमान कंपनी, अनुभव आणि देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर अवलंबून असतो.

AIR HOSTESS SALARY IN INDIA

|

esakal

अनुभव

अनुभव वाढल्यानंतर एअरहोस्टेसच्या पगारात वाढ होऊ शकते. वरिष्ठ केबिन क्रूला अधिक जबाबदाऱ्या मिळतात.

AIR HOSTESS SALARY IN INDIA

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esakal

फ्लाइंग अलाउन्स

एअरहोस्टेसला पगारासोबत फ्लाइंग अलाउन्स आणि लेओव्हर अलाउन्ससारखे भत्तेही मिळू शकतात.

AIR HOSTESS SALARY IN INDIA

|

esakal

सुविधा

काही विमान कंपन्या कर्मचाऱ्यांना सवलतीच्या विमान तिकिटांसह इतर सुविधाही देतात. या सुविधा कंपनीनुसार बदलतात.

AIR HOSTESS SALARY IN INDIA

|

esakal

पगार किती असतो?

भारतात एअरहोस्टेसला सुरुवातीला साधारण ₹२५,००० ते ₹५०,००० दरमहा पगार मिळू शकतो. अनुभवी केबिन क्रूला ₹७५,००० ते ₹१.२५ लाखांपर्यंत कमाई होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ पदांवर पगार ₹२ लाख ते ₹३.५० लाखांपर्यंत किंवा त्याहून अधिक असू शकतो. हे अंदाज असून प्रत्यक्ष पगार कंपनी आणि अनुभवावर अवलंबून असतो.

AIR HOSTESS SALARY IN INDIA

|

esakal

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