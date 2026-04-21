Airtel Recharge Plan: एअरटेल धमाका, कॉलींगसाठी ३६५ दिवसांचा खास रिचार्ज, फ्री हेलोट्यून; मोफत सब्सक्रिप्शन

Sandeep Shirguppe

भारती एअरटेल कडून फक्त कॉलिंगसाठी खास रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध आहे.

Airtel Recharge Plan

|

esakal

३६५ दिवसांची वैधता

या प्लॅनची किंमत 1849 रुपये असून 365 दिवसांची वैधता मिळते.

Airtel Recharge Plan

|

esakal

अनलिमिटेड कॉलिंग

यामध्ये युजर्सना अनलिमिटेड कॉलिंगची सुविधा दिली जाते.

Airtel Recharge Plan

|

esakal

डेटा बेनिफिट

या प्लॅनमध्ये कोणताही डेटा बेनिफिट मिळत नाही.

Airtel Recharge Plan

|

esakal

फक्त कॉलिंग

फक्त कॉलिंग वापरणाऱ्यांसाठी हा प्लॅन उपयुक्त ठरतो.

Airtel Recharge Plan

|

esakal

3600 SMS

युजर्सना एकूण 3600 SMS चा लाभ मिळतो.

Airtel Recharge Plan

|

esakal

मोफत सब्सक्रिप्शन

तसेच Adobe Express Premium चे 12 महिन्यांचे मोफत सब्सक्रिप्शन दिले जाते.

Airtel Recharge Plan

|

esakal

फ्री हेलोट्यून

याशिवाय, 30 दिवसांसाठी एक फ्री हेलोट्यून सेट करण्याची सुविधा मिळते.

Airtel Recharge Plan

|

esakal

