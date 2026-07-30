बहिणीच्या मैत्रिणीसोबत 7 वर्षे डेटिंग; अजिंक्य-राधिकाची हटके Love Story

Varsha Balhe
अजिंक्य रहाणे आणि राधिका धोपावकर हे मुंबईतील मुलुंडमध्ये एकाच परिसरात लहानाचे मोठे झाले. लहानपणापासूनच त्यांची ओळख होती.
Ajinkya Rahane Love Story
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राधिका ही अजिंक्यच्या बहिणीची मैत्रीण होती. मैत्रीतून दोघांची जवळीक वाढली आणि त्याच मैत्रीचं पुढे प्रेमात रूपांतर झालं.
Ajinkya Rahane Love Story
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अजिंक्य आणि राधिका यांनी जवळपास 7 वर्षे एकमेकांना डेट केलं. त्यानंतर दोघांनी कुटुंबाच्या संमतीने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.
Ajinkya Rahane Love Story
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दोन्ही कुटुंबांची आधीपासूनच चांगली ओळख होती. त्यामुळे त्यांच्या प्रेमाला सहज संमती मिळाली आणि त्यांचं अरेंज्ड कम लव्ह मॅरेज झालं.
Ajinkya Rahane Love Story
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26 सप्टेंबर 2014 रोजी पारंपरिक महाराष्ट्रीयन पद्धतीने लग्न झालं. मात्र, लग्नात अजिंक्यने राधिकाला मंगळसूत्र घालायला विसरल्याची आठवण आजही चर्चेत असते.
Ajinkya Rahane Love Story
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अजिंक्यचा फॉर्म खराब असो किंवा तो संघाबाहेर असो, राधिका प्रत्येक कठीण प्रसंगी त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली.
Ajinkya Rahane Love Story
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अनेक मुलाखतींमध्ये अजिंक्यने कबूल केलं आहे की, त्याच्या यशामागे आणि मानसिक संतुलन राखण्यात राधिकाचा मोठा वाटा आहे.
Ajinkya Rahane Love Story
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बालमैत्री, 7 वर्षांचं प्रेम आणि कुटुंबाच्या आशीर्वादाने झालेलं लग्न... अजिंक्य आणि राधिकाची लव्ह स्टोरी आज अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे.
Ajinkya Rahane Love Story
esakal
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