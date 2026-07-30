ब्लॅक कॉफी पिण्याची योग्य वेळ कोणती?

Varsha Balhe
ब्लॅक कॉफीचा जास्तीत जास्त फायदा हवा असेल, तर ती योग्य वेळी पिणे महत्त्वाचे आहे. चुकीच्या वेळेऐवजी योग्य वेळ निवडल्यास शरीराला अधिक ऊर्जा मिळू शकते.
Best Time to Drink Black Coffee
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सकाळी उठल्यानंतर लगेच नाही, तर 2 ते 3 तासांनी म्हणजेच साधारण सकाळी 9:30 ते 11:30 या वेळेत ब्लॅक कॉफी पिणे अधिक योग्य मानले जाते.
Best Time to Drink Black Coffee
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जिम किंवा व्यायाम सुरू करण्याच्या 30 ते 45 मिनिटे आधी ब्लॅक कॉफी घेतल्यास शरीराला ऊर्जा मिळते आणि वर्कआउटची कामगिरी सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
Best Time to Drink Black Coffee
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जेवणानंतर काम करताना झोप किंवा सुस्ती येत असेल, तर दुपारी एक कप ब्लॅक कॉफी घेतल्याने लक्ष केंद्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Best Time to Drink Black Coffee
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सकाळी उठल्या-उठल्या रिकाम्या पोटी ब्लॅक कॉफी पिल्यास काही लोकांना ॲसिडिटी, पोटात जळजळ किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते. त्यामुळे आधी हलका नाश्ता करणे चांगले.
Best Time to Drink Black Coffee
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दिवसातून 2 ते 3 कपांपर्यंत ब्लॅक कॉफी पिणे बहुतांश निरोगी प्रौढांसाठी सुरक्षित मानले जाते. मात्र, अति प्रमाणात कॅफीन घेणे टाळावे.
Best Time to Drink Black Coffee
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झोपण्याच्या काही तास आधी ब्लॅक कॉफी पिणे टाळा. कॅफीनमुळे झोपेवर परिणाम होऊ शकतो आणि दुसऱ्या दिवशी थकवा जाणवू शकतो.
Best Time to Drink Black Coffee
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