आकाश दीप अडकला लग्नबंधनात! समोर आले शाही विवाह सोहळ्याचे खास फोटो

Varsha Balhe
आकाश दीपचा नवा डाव सुरू!
भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज आकाश दीप अक्षिता राजसोबत विवाहबंधनात अडकला.
Akash Deep Wedding
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वाराणसीत पार पडला शाही विवाह सोहळा
उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये हा भव्य विवाह सोहळा पार पडला.
Akash Deep Wedding
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लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल
आकाश दीप आणि अक्षिता राज यांच्या लग्नाचे पहिले फोटो समोर आले असून चाहते त्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत.
Akash Deep Wedding
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वरमालेच्या क्षणाने वेधले लक्ष
व्हायरल फोटोंमध्ये अक्षिता राज आकाश दीपच्या गळ्यात वरमाला घालताना दिसत असून हा खास क्षण चर्चेचा विषय ठरला आहे.
Akash Deep Wedding
esakal
क्रिकेट आणि मनोरंजन क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती
क्रिकेटपटू मुकेश कुमार आणि भोजपुरी स्टार पवन सिंह यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी लग्नाला हजेरी लावली.
Akash Deep Wedding
esakal
कोण आहे अक्षिता राज?
अक्षिता राज ही टिहरी येथील रहिवासी असून आकाश दीपसोबतच्या तिच्या विवाहाची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.
Akash Deep Wedding
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चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव
आकाश दीपच्या नव्या आयुष्याला सुरुवात झाली असून चाहते आणि क्रिकेटप्रेमी नवदाम्पत्याला भरभरून शुभेच्छा देत आहेत.
Akash Deep Wedding
esakal
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