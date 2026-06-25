जगप्रसिद्ध Nokia चे नाव कुठून आले? १५० वर्षांपूर्वीची रंजक कथा

Varsha Balhe
जगभर गाजलेल्या नोकिया मोबाईल कंपनीचे नाव एका शहरावरून ठेवले गेले आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे का?
Why is Nokia called Nokia
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नोकिया कंपनीचे नाव फिनलंडमधील 'नोकिया' या शहरावरून आणि जवळ वाहणाऱ्या 'नोकियानविर्ता' नदीवरून ठेवण्यात आले.
Why is Nokia called Nokia
esakal
१८६५ मध्ये फ्रेडरिक इडेस्टॅम यांनी लाकडाच्या लगद्यापासून कागद तयार करणारा कारखाना सुरू केला.
Why is Nokia called Nokia
esakal
१८७१ मध्ये नोकियानविर्ता नदीच्या काठावर दुसरा कारखाना उभारण्यात आला आणि कंपनीला अधिकृतपणे 'Nokia' हे नाव देण्यात आले.
Why is Nokia called Nokia
esakal
नोकिया सुरुवातीला कागद, रबर आणि केबल्स तयार करत होती. त्या काळात मोबाईलचा कोणताही संबंध नव्हता.
Why is Nokia called Nokia
esakal
१९६० च्या दशकात नोकियाने टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रात पाऊल ठेवले आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रवास सुरू झाला.
Why is Nokia called Nokia
esakal
१९८२ मध्ये नोकियाने आपला पहिला कार फोन बाजारात आणला. हा मोबाईल क्रांतीचा प्रारंभ होता.
Why is Nokia called Nokia
esakal
१९८७ मध्ये नोकियाने हातात घेऊन वापरता येणारा मोबाईल फोन सादर केला आणि इतिहास रचला.
Why is Nokia called Nokia
esakal
पुढे Nokia 1100 हा फोन जगातील सर्वाधिक विक्री झालेल्या मोबाईलपैकी एक ठरला.
Why is Nokia called Nokia
esakal
एका छोट्या कागदाच्या कारखान्यापासून सुरू झालेली Nokia आजही तंत्रज्ञानाच्या इतिहासातील सर्वात प्रसिद्ध ब्रँड्सपैकी एक मानली जाते.
Why is Nokia called Nokia
esakal
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