बदाम की खोबऱ्याचं? कोणतं तेल लावल्याने केस वाढतात?

Shubham Banubakode

केसांच्या वाढीसाठी प्रयत्न

केस वाढवण्यासाठी लोक शॅम्पू किंवा कंडिशनर वापरतात, पण तेलामुळे केसं मऊ होते. तसेच तेल केस वाढण्यासही मदत होते.

Almond Oil vs Coconut Oil for Hair Growth

|

esakal

कोणतं तेल वापरावं?

अशावेळी केस वाढवण्यासाठी कोणतं तेल वापरावं, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. याविषयी जाणून घेऊया.

खोबऱ्याचं तेल

खोबऱ्याच्या तेलात विटामिन्स आणि कॅप्रिलिक अॅसिडसारखे पोषक घटक असतात. हे तेल केसांना पोषण देते आणि लांबी वाढवण्यास मदत करते.

खोबऱ्याच्या तेलाचे फायदे

खोबऱ्याचं तेल केसांना प्रोटीन देते, त्यामुळे केसांची वाढ जलद होते. खोबऱ्याचं तेल टाळूला मजबूत करते. त्यामुळे केस तुटण्याचे प्रमाणही कमी होतं.

केस होतात मऊ

खोबऱ्याचं तेल केसांना लावल्याने केस मऊ होतात. तसेच कोरडेपणा दूर होतो. यामुळे केस निरोगी आणि चमकदार दिसतात.

बदाम तेल

बदामाच्या तेलात विटामिन ई आणि मॅग्नेशियम मुबलक प्रमाणात असते. विटामिन ई केसांसाठी अत्यंत फायदेशीर असतं. त्यामुळे केसांची वाढ होते.

केस गळणे थांबते

बदामाच्या तेलाने केस तुटणे आणि गळणे कमी होते. यामुळे केस दाट आणि मजबूत होतात.

कोणतं तेल चांगलं?

खोबऱ्याचं आणि बदामाचं दोन्ही तेल केसांच्या वाढीसाठी उत्तम आहेत. दोन पैकी कोणतही तेल नियमित वापरल्यास केस लांब, दाट आणि निरोगी होतात.

