अळूची पानं खाल्ल्याने शरीरात नेमके कोणते बदल होतात?

Varsha Balhe

अळूची पानं

पावसाळ्यात मिळणारी अळूची पानं चवीसोबतच पोषणमूल्यांनीही समृद्ध असतात. ती खाल्ल्याने शरीराला अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात.

Health Benefits of Eating Alu Leaves

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डोळ्यांचे आरोग्य

अळूच्या पानांमध्ये व्हिटॅमिन A भरपूर असते. त्यामुळे डोळ्यांचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत होते.

Health Benefits of Eating Alu Leaves

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esakal

कमतरता

या पानांमधील आयर्न शरीरातील रक्ताची कमतरता भरून काढण्यास मदत करू शकते.

Health Benefits of Eating Alu Leaves

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esakal

पचनक्रिया

अळूची पानं फायबरने समृद्ध असल्यामुळे पचनक्रिया सुधारण्यास आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यास मदत होते.

Health Benefits of Eating Alu Leaves

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esakal

रोगप्रतिकारक शक्ती

यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यास मदत करतात.

Health Benefits of Eating Alu Leaves

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esakal

दात

अळूच्या पानांमध्ये कॅल्शियम असल्यामुळे हाडे आणि दात मजबूत राहण्यास मदत मिळू शकते.

Health Benefits of Eating Alu Leaves

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esakal

हृदय

अळूची पानं हृदयाच्या आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानली जातात. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून त्यांचा समावेश करता येतो.

Health Benefits of Eating Alu Leaves

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esakal

शिजवून

अळूची पानं नेहमी योग्य प्रकारे शिजवूनच खावीत. चिंच किंवा इतर आंबट घटक घालून शिजवल्यास घशात खवखव होण्याची शक्यता कमी होते.

Health Benefits of Eating Alu Leaves

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esakal

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