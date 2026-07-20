तूर डाळ की मूग डाळ? रोजच्या जेवणासाठी कोणती डाळ ठरते बेस्ट?

Varsha Balhe

रोजच्या जेवणात मूग डाळ

रोजच्या जेवणात मूग डाळ खावी की तूर डाळ? दोन्ही पौष्टिक असल्या तरी आरोग्यासाठी कोणती अधिक फायदेशीर आहे, जाणून घ्या.

Moong Dal vs Toor Dal

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esakal

स्रोत

मूग डाळ प्रथिने, फायबर आणि मॅग्नेशियमचा चांगला स्रोत आहे. त्यामुळे ती पचायलाही हलकी मानली जाते.

Moong Dal vs Toor Dal

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esakal

पोषक

तूर डाळीतही प्रथिने आणि लोह चांगल्या प्रमाणात असते. त्यामुळे शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात.

Moong Dal vs Toor Dal

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esakal

हलकी

पचनाच्या दृष्टीने पाहिल्यास मूग डाळ तूर डाळीपेक्षा अधिक हलकी मानली जाते. त्यामुळे ती रोजच्या आहारासाठी योग्य ठरू शकते.

Moong Dal vs Toor Dal

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esakal

वजन

वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर मूग डाळीतील फायबर जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटण्यास मदत करू शकते.

Moong Dal vs Toor Dal

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esakal

जड

तूर डाळ पचायला तुलनेने थोडी जड असते. त्यामुळे अनेक तज्ज्ञ दुपारच्या जेवणात ती खाण्याचा सल्ला देतात.

Moong Dal vs Toor Dal

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esakal

पर्याय

आजारपण, पचनाचा त्रास किंवा हलका आहार घ्यायचा असेल, तर मूग डाळीची खिचडी किंवा सूप हा उत्तम पर्याय मानला जातो.

Moong Dal vs Toor Dal

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esakal

समावेश

रोजच्या आहारासाठी मूग डाळ अधिक फायदेशीर मानली जाते. मात्र, संतुलित आहारासाठी मूग आणि तूर या दोन्ही डाळींचा योग्य प्रमाणात आहारात समावेश करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

Moong Dal vs Toor Dal

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esakal

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