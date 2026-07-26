अळूची वडी खाल्ल्याने शरीराला होतात हे 8 जबरदस्त फायदे

Varsha Balhe
महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध अळूची वडी चवीला उत्तम असण्यासोबतच आरोग्यासाठीही खूप फायदेशीर मानली जाते. यामध्ये व्हिटॅमिन A, C, E, फायबर आणि मॅग्नेशियम मुबलक प्रमाणात असतात.
Alu Vadi Benefits
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आहारतज्ज्ञ यांच्या मते, अळूची वडीचे सेवन आतड्यांचे (Gut Health) आरोग्य सुधारण्यास मदत करते. त्यामुळे शरीरातील पोषक घटकांचे शोषणही चांगले होते.
Alu Vadi Benefits
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अळूच्या पानांमध्ये फायबर भरपूर प्रमाणात असते. त्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते, बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो आणि पोट दीर्घकाळ भरल्यासारखे वाटते.
Alu Vadi Benefits
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अळूची वडी योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते. फायबरमुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि जास्त खाणे टाळले जाते.
Alu Vadi Benefits
esakal
यामध्ये असलेले व्हिटॅमिन E आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. तसेच केस मजबूत राहण्यास आणि केसगळती कमी होण्यासही हातभार लागतो.
Alu Vadi Benefits
esakal
अळूच्या पानांमध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम असते. हे पोषक घटक हाडे मजबूत ठेवण्यास आणि स्नायूंचे कार्य सुरळीत ठेवण्यास मदत करतात.
Alu Vadi Benefits
esakal
व्हिटॅमिन A आणि व्हिटॅमिन C मुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होण्यास मदत होते. त्यामुळे संसर्गाचा धोका कमी होऊ शकतो.
Alu Vadi Benefits
esakal
चव आणि पोषण यांचा उत्तम संगम असलेली अळूची वडी संतुलित आहाराचा एक चांगला पर्याय ठरू शकते. मात्र, ती वाफवून किंवा कमी तेलात बनवल्यास अधिक आरोग्यदायी ठरते.
Alu Vadi Benefits
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