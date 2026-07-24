साबुदाण्याबद्दलची 'ही' खास गोष्ट 50% लोकांना माहीत नाही!

Varsha Balhe

साबुदाण्याबद्दलची खास गोष्ट

साबुदाण्याबद्दलची खास गोष्ट साबुदाणा नेमका कशापासून तयार होतो? जाणून घ्या रंजक माहिती.

What Is Sabudana Made From?

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साबुदाणा झाडावर उगवत नाही

अनेकांना वाटते की साबुदाणा झाडावर किंवा पामच्या खोडापासून तयार होतो. पण प्रत्यक्षात हे सत्य नाही.

What Is Sabudana Made From?

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मग साबुदाणा कशापासून बनतो?

साबुदाणा कसावा (टॅपिओका) या कंदमुळापासून तयार केला जातो. हे रताळ्यासारखे जमिनीत वाढणारे कंदमूळ आहे.

What Is Sabudana Made From?

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तयार करण्याची प्रक्रिया

कसावाच्या कंदातून स्टार्च (चीक) काढला जातो. त्यानंतर यंत्राद्वारे प्रक्रिया करून त्याचे लहान, गोल आणि पांढरे दाणे तयार केले जातात.

What Is Sabudana Made From?

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भारतात कुठे तयार होतो?

भारतात साबुदाण्याचे उत्पादन प्रामुख्याने तमिळनाडूतील सेलम परिसरात मोठ्या प्रमाणावर केले जाते.

What Is Sabudana Made From?

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साबुदाणा आरोग्यासाठी कसा?

साबुदाणा हा कार्बोहायड्रेटचा चांगला स्रोत असल्यामुळे झटपट ऊर्जा देतो. मात्र त्यात फायबर आणि प्रथिनांचे प्रमाण कमी असल्याने मर्यादित प्रमाणातच सेवन करावे.

What Is Sabudana Made From?

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साबुदाणा

उपवासात साबुदाणा खाताना त्यासोबत शेंगदाणे, दही, दूध किंवा इतर प्रथिनयुक्त पदार्थांचा समावेश केल्यास आहार अधिक संतुलित आणि पौष्टिक बनतो.

What Is Sabudana Made From?

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How to detect adulterated Sabudana at Home

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