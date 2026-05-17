झुरळांबाबतच्या 'या' पाच विचित्र गोष्टी, ऐकून धक्काच बसेल

Shubham Banubakode
डायनासोर येण्यापूर्वीपासून झुरळे पृथ्वीवर अस्तित्वात असल्याचे मानले जाते.
मिठाई, मांस, स्टार्च, साबण, कचरा, मृत त्वचा ते अगदी विष्ठादेखील झुरळे खातात.
अन्नाची कमतरता निर्माण झाली, तर झुरळे नरभक्षक बनतात. जगण्यासाठी ते स्वतःच्या प्रजातीलाच खाण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत.
झुरळांचे डोके कापले गेले तरी ती काही काळ जिवंत राहू शकतात.
संशोधनानुसार, डिप्लोप्टेरा पंक्टाटा या प्रजातीच्या झुरळांचे दूध गाईच्या दुधापेक्षा तिप्पट अधिक पौष्टिक असू शकते.
ग्रीक आणि इजिप्शियन संस्कृतींमध्ये झुरळांचा औषधी उपचारांसाठी वापर केला जात असे.
सर्व झुरळे घातक नसतात. काही प्रजाती परिसंस्थेतील अन्नसाखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
घरात झुरळांची संख्या वाढल्यास संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढू शकतो.
