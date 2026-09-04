अमरावतील्या 'या' मंदिरात श्रीकृष्णानं तीन दिवस केलं होतं मुक्काम

Shubham Banubakode
कृष्णजन्माष्टमीच्या निमित्ताने अमरावतीतील माताखिडकी परिसर पुन्हा एकदा भक्तीमय वातावरणाने गजबजून गेला आहे.
Matakhidki mandir History in marathi
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येथील श्रीकृष्ण मंदिर ऐतिहासिक असून या मंदिराचा संबंध रुक्मिणीहरणाशी असल्याची स्थानिक मान्यता आहे.
Matakhidki mandir History in marathi
esakal
रुक्मिणीची वाट बघताना भगवान श्रीकृष्ण माताखिडकी परिसरात तब्बल तीन दिवस थांबले, अशी आख्यायिका आजही सांगितली जाते.
Matakhidki mandir History in marathi
esakal
ज्या ठिकाणी कृष्ण थांबले होते, तिथे आज भव्य मंदिर उभं आहे. जुन्या मंदिराच्या जागेवरच हे नवं मंदिर बांधण्यात आलं आहे.
Matakhidki mandir History in marathi
esakal
अंबादेवीचं दर्शन घेतल्यानंतर रुक्मिणी कृष्णाला भेटण्यासाठी आल्या. तिथून रुख्मिणीचं हरण केलं होतं. अशीही कथा सांगितली जाते.
Matakhidki mandir History in marathi
esakal
२०१२ मध्ये मंदिराजवळील जुन्या विहिरीत हजारोवर्ष जुनी दगडावर कोरलेली मूर्ती सापडली होती. ही मूर्ती नंतर श्री एकवीरा देवी मंदिरात ठेवण्यात आली.
Matakhidki mandir History in marathi
esakal
कार्बन डेटिंगच्या अभ्यासानुसार ही मूर्ती सुमारे साडेचार हजार वर्षे जुनी असल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे तिच्याबाबतचा कुतूहल वाढलं आहे.
Matakhidki mandir History in marathi
esakal
महाभारताशी अमरावतीचा संबंध असल्याचं इतिहासकार सांगतात. त्यामुळे माताखिडकी परिसर आजही श्रद्धा, पुरातन कथांसाठी खास मानला जातो.
Matakhidki mandir History in marathi
esakal
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