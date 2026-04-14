देवाच्या पालखीवर माती उधळण्याची प्रथा, महाराष्ट्रातल्या गावाची अनोखी परंपरा माहितीय का?

Shubham Banubakode

अनोखी परंपरा

महाराष्ट्रात यात्रांमध्ये गुलाल किंवा भंडारा उधळण्याची परंपरा सर्वत्र दिसते. पण एका गावात मात्र वेगळीच रीत पाहायला मिळते.

Anari Village Unique Tradition

Esakal

कुठे आहे हे गाव?

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील अनारी गाव आपल्या अनोख्या परंपरेमुळे सध्या चर्चेत आहे.

पालखीवर मातीची उधळण

इथे गुलाल नाही, भंडारा नाही. तर चक्क शेतातील माती पालखीवर उधळली जाते, हेच या गावाचं वैशिष्ट्य आहे.

होळीपासून सुरू होतो सोहळा

होळी पौर्णिमेपासून अमावस्येपर्यंत ही पालखी दररोज गावातील प्रत्येक घरात जाते.

गावात नियमही कडक

या काळात गावात कुणीही व्यसन करत नाही. इतकंच काय, अनेक जण पायात चप्पलही घालत नाहीत.

प्रत्येक घराचा सहभाग

पालखी गावातील प्रत्येक घरात जाऊन आशीर्वाद देते. शेवटचा मान मात्र गुरव कुटुंबाला दिला जातो.

निसर्गाला मान देणारी परंपरा

गावकऱ्यांच्या मते, “कृत्रिम रंगांपेक्षा निसर्गाने दिलेली माती पवित्र आहे,” म्हणूनच ही परंपरा आजही जपली जाते.

‘शिंपणे’

या विधीला ‘शिंपणे’ म्हणतात आणि याचसोबत शिमगोत्सवाचा सुंदर समारोप होतो.

बाबासाहेबांच्या हयातीत सुरु झालेला १४ एप्रिलचा सोहळा, पुण्यातूनच सुरू झाली जयंतीची प्रथा

Babasaheb Ambedkar Jayanti History

|

Esakal

हेही वाचा -