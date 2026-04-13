बाबासाहेबांच्या हयातीत सुरु झालेला १४ एप्रिलचा सोहळा, पुण्यातूनच सुरू झाली जयंतीची प्रथा

Shubham Banubakode

बाबासाहेबांची जयंती

१४ एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती देशभरात साजरी केली जाते.

पहिली जयंती कुणी साजरी केली?

पण बाबासाहेबांची पहिली जयंती कुणी साजरी केली होती, हे तुम्हाला माहिती आहे का?

बाबासाहेबांचा वाढदिवस

डॉ. आंबेडकर हयात असतानाच १४ एप्रिल १९२८ रोजी पुण्यात पहिल्यांदा त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला होता.

कुणी घेतला होता पुढाकार?

सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन सदाशिव रणपिसे यांनी पुढाकार घेतला होता. ते त्यावेळी खडकी पत्र विभाग दलित मंडळाचे अध्यक्ष होते.

जयंतीची सुरुवात कुणी केली?

पुढे बाबासाहेबांच्या निधनानंतर त्यांच्या जयंतीची प्रथाही रणपिसे यांनीच सुरू केली. त्यावेळी भव्य मिरवणूक काढण्यात आली होती.

भीमजयंतीची प्रथा

त्यानंतर खडकी भागातील प्रत्येक वस्तीत आंबेडकरांची जयंती साजरी होऊ लागली.

दलित मंडळाची स्थापना

या सर्व वस्त्यांचे भाऊसाहेबांनी एकीकरण घडवून दलित मंडळाची स्थापना केली.

भीमजयंतीची सुरुवात

अशा प्रकारे भारतासह जगभरात डॉ. आंबेडकर यांच्या जयंतीची परंपरा सुरू झाली.

