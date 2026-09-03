घरात मुंग्या दिसणे शुभ की अशुभ? काय सांगतात लोकमान्यता आणि वैज्ञानिक तथ्य

Varsha Balhe
घरात अचानक मुंग्यांची रांग दिसली की अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की, हा शुभ संकेत आहे की अशुभ? याबाबत वेगवेगळ्या लोकमान्यता आणि समजुती प्रचलित आहेत.
house ants
esakal
काळ्या मुंग्या घरात दिसणे काही लोकमान्यतांमध्ये शुभ मानले जाते. घरात सुख-समृद्धी येण्याचा हा संकेत असल्याचे काही जण मानतात.
house ants
esakal
लाल मुंग्या दिसण्याबाबत मात्र वेगवेगळ्या समजुती आहेत. काही ठिकाणी त्याला अशुभ मानले जाते, तर काही लोक याकडे केवळ नैसर्गिक घटना म्हणून पाहतात.
house ants
esakal
काही लोकांच्या मते घरात मुंग्यांची वर्दळ वाढणे हे धन-संपत्ती आणि समृद्धीशी जोडले जाते. त्यामुळे मुंग्यांना शुभ संकेत मानणारे अनेक लोक आहेत.
house ants
esakal
वैज्ञानिकदृष्ट्या मुंग्या घरात येण्यामागे अन्न, पाणी आणि सुरक्षित जागेचा शोध ही प्रमुख कारणे असतात. घरात साखर, गोड पदार्थ किंवा अन्नाचे कण राहिल्यास मुंग्या तिथे आकर्षित होऊ शकतात.
house ants
esakal
एक मुंगी अन्नाचा स्रोत शोधल्यानंतर रासायनिक संकेतांचा मार्ग तयार करते. याच मार्गाचा वापर करून इतर मुंग्या त्या ठिकाणी पोहोचतात. त्यामुळे घरात अचानक मुंग्यांची मोठी रांग दिसते.
house ants
esakal
पाऊस, ओलावा आणि हवामानातील बदल यामुळे मुंग्यांच्या हालचालींमध्ये वाढ होऊ शकते. त्यामुळे काही काळ घरात मुंग्या जास्त दिसणे ही सामान्य नैसर्गिक घटना असू शकते.
house ants
esakal
घरात मुंग्या दिसल्याने धनलाभ होईल किंवा भविष्यात एखादी चांगली घटना घडेल, याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही. मुंग्या प्रामुख्याने अन्न, पाणी आणि योग्य वातावरणाच्या शोधात घरात येतात.
house ants
esakal
मुंग्या दिसणे शुभ की अशुभ, हे प्रामुख्याने लोकमान्यता आणि श्रद्धांवर आधारित आहे. वैज्ञानिकदृष्ट्या मात्र यामागे मुंग्यांचे नैसर्गिक वर्तन आणि अन्न-पाण्याचा शोध हीच प्रमुख कारणे आहेत.
house ants
esakal
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Why Did Lord Krishna Wear a Peacock Feather?
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