Apollo Tyers भारतीय संघाच्या एका सामन्यासाठी BCCI ला किती रुपये देणार?

ड्रीम ११ सोबतचा बीसीसीआयचा करार संपला

भारतात ऑनलाईन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेशन बिल २०२५ लागू झाल्यानंतर बीसीसीआयचा ड्रीम ११ सोबतचा मुख्य प्रायोजक म्हणून करार संपला.

नव्या प्रायोजकाचा सुरू होता शोध

त्यामुळे साधारण गेल्या महिनाभरापासून बीसीसीआय नव्या प्रायोजकाच्या शोधात होते. या कारणामुळेच भारतीय संघ आशिया कप २०२५ स्पर्धेत कोणत्याही प्रायोजकाशिवाय खेळत आहे.

भारतीय संघाचा नवा प्रायोजक

दरम्यान, १६ सप्टेंबर रोजी बीसीसीआयने घोषित केले की Apollo Tyres हा भारताचा मार्च २०२८ पर्यंत नवा मुख्य प्रायोजक असणार आहे.

५७९ कोटी

बीसीसीआयने किती रुपयांचा हा करार झाला, याबाबत जाहीर केले नसले तरी हा करार ५७९ कोटींच्या आसपास असल्याची चर्चा आहे.

प्रत्येक सामन्याची फी

Apollo Tyres प्रत्येक सामन्यासाठी बीसीसीआयला ४.५ कोटी रुपये दणार आहे. यापूर्वी ड्रीम ११ प्रत्येक सामन्यासाठी ४ कोटी रुपये देत होते.

१३० सामन्यांपेक्षा अधिक सामने

भारतीय संघ साधारण १३० सामन्यांपेक्षा अधिक सामने पुढच्या अडीच वर्षात खेळणार आहे.

बीसीसीआयचे निकष

बीसीसीआयने प्रायोजक होण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकषही ठेवले होते. त्यात कंपीनीची मागील तीन वर्षांची सरासरी कमाई किमान ३०० कोटी असणे आवश्यक होते किंवा नेटवर्थ ३०० कोटींपेक्षा अधिक असणे गरजेचे होते.

