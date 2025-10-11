Arattai या शब्दाचा अर्थ काय रे भाऊ?

Shubham Banubakode
भारतीय कंपनी झोहोने लॉन्च केलेल्या अराताई अॅपची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. या अॅपकडे व्हॉट्सअॅपचा पर्याय म्हणून बघितलं जातं आहे.
अराताई हा शब्द कुठून आला? या शब्दाचा अर्थ नेमका काय तुम्हाला माहिती आहे का?
अराताई हा तामिळ भाषेतील शब्द आहे. त्याचा अर्थ हसणं किंवा मस्करी करणं असा होतो. अनौपचारीक संभाषणासाठी हा शब्द वापरला जातो.
अराताई हे अॅप २०२१ लॉन्च करण्यात आलं होतं. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत याची लोकप्रियता चांगलीच वाढली आहे.
या अॅप पूर्णपणे व्हॉट्सअॅपसारखं असून त्याचे फिचर सारखेच आहेत. यावरून तुम्ही कुणालाही मेसेज करू शकता. तसेच व्हिडीओ कॉलही करता येतो.
झोहो कंपनीने तयार केले अॅप आता केंद्र सरकारमधील मंत्रीही वापरत आहेत. या मंत्र्यांकडून झोहोच्या अॅपचं प्रमोशन केलं जातं आहे.
गुगप प्ले स्टोअरवरून हे अॅप मोठ्या प्रमाणात डाऊनलोड केलं जात असून आतापर्यंत १ कोटींच्या वर लोकांनी हे अॅप डाऊनलोड केलं आहे.
