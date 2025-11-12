ऑस्ट्रेलियातून येताच अर्शदीपनं घेतली नवी गाडी, फीचर्स अन् किंमत पाहून थक्क व्हाल

Shubham Banubakode
भारताचा स्टार वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग सध्या टी-२० फॉर्मेटमध्ये टीम इंडियाचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला आहे.
अलीकडेच तो ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरून परतला असून, परतताच त्याने स्वतःसाठी एक लक्झरी कार खरेदी केली आहे.
अर्शदीप सिंगने त्याच्या कार कलेक्शनमध्ये Mercedes-AMG G63 SUV ही नवी कार अॅड केली आहे. त्याने त्याचे काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.
अर्शदीपच्या जी 63 SUV काळ्या रंगाची असून आतल्या भागात लाल रंगाची आकर्षक अपहोल्स्ट्री आहे. या गाडीची किंमत तब्बल 3 कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
काही दिवसांपूर्वीच अर्शदीपने त्याची जुनी Toyota Fortuner मॉडिफाय केली होती. त्याचा व्हिडिओसुद्धा त्याने सोशल मीडियावर शेअर केला होता.
अर्शदीप सिंग सध्या व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये टीम इंडियाचा महत्त्वाचा खेळाडू आहे. त्याने भारतासाठी आतापर्यंत 11 एकदिवसीय सामने आणि 68 टी-२० सामने खेळले आहेत.
एकदिवसीय सामन्यात त्याने आतापर्यंत 17 विकेट्स घेतल्या आहेत, तर टी-२० सामन्यांत 105 विकेट्स घेतल्या आहेत.
अर्शदीप सिंग सध्या टी-२० फॉर्मेटमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा भारतीय गोलंदाज आहे.
