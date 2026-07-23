छत्री आणि मोबाईल एकत्र? पावसाळ्यात टाळा मोठी चूक!

सकाळ डिजिटल टीम
अनेकांना वाटते की मोबाईलचे सिग्नल विजांना ओढतात. पण National Weather Service नुसार, मोबाईलचे रेडिओ वेव्ह्ज विजांना आकर्षित करत नाहीत!
Does a mobile phone attract lightning?
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सर्वात उंच टोक (Highest Point)
छत्र्यांमध्ये लोखंड किंवा ॲल्युमिनियमचे रॉड असतात. उघड्या मैदानात छत्री धरल्यास ती विजेसाठी जमिनीवर येण्याचा सर्वात सोपा आणि उंच मार्ग बनते.
Why is using an umbrella dangerous then?
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पावसाचे पाणी हे विजेचे उत्तम वाहक आहे. छत्रीवर वीज पडल्यास ओल्या शरीरामुळे आणि हातातल्या फोनमुळे विजेचा झटका लागण्याची शक्यता अनेक पटींनी वाढते.
Wet body and wet phone!
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विजा कडाडत असताना फोनवर बोलल्याने आजूबाजूच्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष होते आणि सुरक्षित निवारा शोधण्यास उशीर होऊ शकतो.
Distraction of attention
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'फैराडे केज' प्रभाव (Faraday Cage)
बंद कारच्या धातूच्या संरचनेमुळे वीज बाहेरूनच जमिनीकडे निघून जाते. त्यामुळे विजा चमकत असताना कारमध्ये बसणे सुरक्षित मानले जाते.
Is taking shelter in a car really safe?
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झाडे उंच असल्यामुळे त्यांच्यावर वीज पडण्याची शक्यता जास्त असते. झाडावर पडलेली वीज थेट जमिनीवरून किंवा हवेतून शेजारी उभ्या असलेल्या व्यक्तीच्या शरीरात प्रवेश करू शकते.
Standing under a tree?
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विजा चमकत असताना वायर असलेल्या लँडलाईन फोनवर बोलणे किंवा मोबाईल चार्जिंगला लावून वापरणे टाळा. भिंतीवरील सॉकेटमधून विजेचा शॉक बसण्याचा धोका असतो.
Landline/Charging Phone
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फोन खिशात किंवा बॅगेत ठेवा. बाहेर फिरताना फोनचा वापर शक्य तिथे थांबवा. विजा कडाडत असल्यास धातूची छत्री वापरण्याऐवजी रेनकोट वापरा. काँक्रीटची इमारत किंवा बंद कारमध्येच आश्रय घ्या; झाडाखाली उभे राहू नका!
Precautions during lightning
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Pune Dam Water Levels Surge After Rainfall
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