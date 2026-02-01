सर्वाधिक T20I धावा करणारे टॉप-५ फलंदाज; विराट-कोहली कोणत्या क्रमांकवर?

Pranali Kodre

पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया

पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया संघात १ फेब्रुवारी रोजी लाहोरला तिसरा टी२० सामना झाला.

Pakistan Cricket Team

बाबर आझमचे अर्धशतक

या सामन्यात बाबर आझमने ३६ चेंडूत नाबाद ५० धावांची खेळी केली. त्यामुळे त्याने आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये ४५०० धावांचा टप्पा पार केला.

Babar Azam

पहिला खेळाडू

तो आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये ४५०० धावा करणारा पहिलाच खेळाडू आहे. त्याच्या १३९ सामन्यांत ४५०५ धावा झाल्या आहेत.

Babar Azam

२. रोहित शर्मा

आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर भारताचा रोहित शर्मा आहे, त्याने १५९ सामन्यांत ४२३१ धावा केल्या आहेत.

Rohit Sharma

३. विराट कोहली

भारताचा विराट कोहली आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने १२५ सामन्यांत ४१८८ धावा केल्या आहेत.

Virat Kohli

४. पॉल स्टर्लिंग

या विक्रमाच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आयर्लंडचा पॉल स्टर्लिंग आहे. त्याने १६१ सामन्यांत ३८८८ धावा केल्या आहेत.

Paul Stirling

५. जॉस बटलर

इंग्लंडचा जॉस बटलर या विक्रमाच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असून त्याने १४६ सामन्यांत ३८८६ धावा केल्या आहेत.

(आकडेवारी १ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत)

Jos Buttler

