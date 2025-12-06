बहरीन देशात लग्नासाठी किती खर्च येतो? लोक का निवडतात हे ठिकाण?

Sandip Kapde

ट्रेंड

सध्या अनेक लोक डेस्टीनेशन वेडिंगसाठी परदेशातील आकर्षक ठिकाणांची निवड करत आहेत.

निवड

बहरीन हा देश डेस्टीनेशन वेडिंगसाठी लोकांची विशेष पसंती ठरत आहे.

सोहळा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांचा भव्य विवाहसोहळा बहरीनमध्ये पार पडत आहे.

स्थान

बहरीन हा मध्यपूर्वेतील पर्शियन आखातातील 36 बेटांचा सुंदर द्वीपसमूह असलेला देश आहे.

जोडणी

किंग फहद कॉजवेच्या माध्यमातून बहरीन हा देश सौदी अरेबियाशी थेट जोडलेला आहे.e

राजधानी

बहरीनची राजधानी मनामा असून ती आधुनिकता आणि परंपरेचा संगम आहे.

प्रवास

मुंबईहून बहरीनपर्यंत विमानप्रवास साधारण साडेतीन तासांचा आहे.

तिकीट

मुंबई ते बहरीन एकदिशी विमानतिकीटाचा खर्च साधारण 9,400 ते 15,000 रुपयांदरम्यान असतो.

माहिती

बहरीनमध्ये लग्न आयोजनासाठी अनेक वेबसाईट्सवर संपूर्ण माहिती आणि सेवा उपलब्ध आहेत.

खर्च

सामान्यतः वेडिंगसाठी एकूण खर्च 1.2 ते 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत जातो.

परिसर

डेस्टिनेशन वेडिंगचा खर्च 75 लाखांपासून 5 कोटी रुपयांपर्यंतही जाऊ शकतो.

अंदाज

बहरीनमध्ये डेस्टिनेशन वेडिंगसाठी 12.5 लाखांपासून 40 लाखांहून अधिक खर्च येऊ शकतो, जो सुविधांवर अवलंबून असतो.

