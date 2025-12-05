सिंधुदुर्गमधील सर्वात मोठा 'धामापूर तलाव'; बोटिंगचाही घेता येतो आनंद

सिंधुदुर्ग हा महाराष्ट्रातील निसर्गसंपन्न जिल्हा असून अनेक पर्यटन स्थळं या जिल्ह्यात आहे. यातील एक म्हणजे धामापूर गाव अन् तेथील तलाव.

Dhamapur Lake, Sindhudurg

धामापूर तलाव

धामापूर तलाव हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वात मोठा तलाव आहे. सन १५३० मध्ये या तलावाची निर्मिती झाल्याचे मानले जाते.

Dhamapur Lake, Sindhudurg

तलावाची खोली

एक एकराच्या जागेत हा तलाव असून खोली ३७.५ फूट आहे. तलावात बारा महिने पाणी असल्याने आजूबाजूच्या गावांसोबतच मालवणचीही तहाण हा तलाव भागवतो.

Dhamapur Lake, Sindhudurg

भगवती मंदिरालगत तलाव

भगवती मंदिरालगत हा तलाव असल्याने परिसर खूपच सुंदर आहे. तसेच येथील वातावरणही शांत आहे.

Dhamapur Lake, Sindhudurg

बोटिंगची सुविधा

या तलावात बोटिंगची सुविधा असून हिवाळ्यात आणि उन्हाळ्यात याचा आनंद अधिक चांगला घेता येतो.र पाऊस खूप असल्याने पावसाळ्यात येथे पर्यटन कमी असते. बोटिंगसाठी सीजननुसार तिकीट दर बदलतो.

Dhamapur Lake, Sindhudurg

निवासाची सोय

धामापूर येथे पर्यटकांसाठी निवासाची आणि भोजनाची फारशी व्यवस्था नाही, पण जवळच मालवण असल्याने तिथे निवसाची आणि भोजन करून धामापूरला भेट देता येते. मालवणहून धामापूरसाठी एसटी बसचीही सोय आहे.

Dhamapur Lake, Sindhudurg

मालवण

मालवण जवळच असल्याने तेथील परिसर, सिंधुदुर्ग किल्ला आणि आणखी जवळच्या पर्यटन स्थळांनाही भेट देता येते.

Malvan, Sindhudurg

जवळची स्थानके

धामापूरला येण्यासाठी जवळचे रेल्वेस्थानक कुडाळ आणि जवळचे बसस्थानक मालवण आहे.

Kudal Railway Station

Amboli, Sindhudurg

