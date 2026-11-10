काय सांगता? 'या' गावात ५० वर्षांपासून एकही लग्न नाही?

Shubham Banubakode
बिहारमधील बरवां कला गावाची कहाणी ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. इथल्या लग्नाच्या परंपरेबद्दल अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे.
Barwaan Kala Bihar
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कैमूर पर्वतरांगांजवळ असलेल्या बरवां कला गावाला 'कुमारांचं गाव' म्हणून ओळखलं जातं. इथं लग्न होत नसल्याची कहाणी प्रसिद्ध आहे.
Barwaan Kala Bihar
esakal
या गावात जवळपास ५० वर्षांपासून एकही लग्न झालेलं नसल्याचा दावा केला जातो. त्यामुळे या गावाची वेगळीच ओळख निर्माण झाली आहे.
Barwaan Kala Bihar
esakal
गावात मूलभूत सुविधांची कमतरता असल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे मुलीचं लग्न या गावात करण्यासाठी इतर गावांतील कुटुंबं तयार होत नसल्याचं म्हटलं जातं.
Barwaan Kala Bihar
esakal
गावात चांगले रस्ते आणि पाण्याची पुरेशी सोय नसल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे इथल्या रहिवाशांना रोजच्या जीवनात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
Barwaan Kala Bihar
esakal
गावातील शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्याचा दावा केला जातो. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो आणि गावाच्या विकासालाही खीळ बसते.
Barwaan Kala Bihar
esakal
गावातील अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याचं सांगितलं जातं. अपुऱ्या सुविधा आणि आर्थिक अडचणींमुळे विवाह जुळण्यातही अडथळे येतात.
Barwaan Kala Bihar
esakal
गावाचा विकास व्हावा, रस्ते, पाणी आणि शिक्षणाच्या सुविधा मिळाव्यात, अशी इथल्या नागरिकांची अपेक्षा आहे. मूलभूत सुविधा मिळाल्यास परिस्थिती बदलू शकते.
Barwaan Kala Bihar
esakal
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