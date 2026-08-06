बासमती तांदूळ शिजवण्याआधी किती वेळ भिजवावा? ‘या’ वेळेचं गणित चुकलं तर भात होऊ शकतो चिकट!

Varsha Balhe

भिजवावा?
भात मोकळा, लांब आणि छान फुललेला हवा असेल तर बासमती तांदूळ शिजवण्याआधी योग्य वेळ भिजवणे महत्त्वाचे आहे. पण प्रत्येक प्रकारच्या बासमतीसाठी वेळ सारखा नसतो!

HOW TO SOAK BASMATI RICE

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साधा
साधा पांढरा बासमती तांदूळ शिजवण्याआधी २० ते ३० मिनिटे पाण्यात भिजवू शकता. यामुळे दाणे शिजताना लांब आणि मऊ होण्यास मदत होते.

HOW TO SOAK BASMATI RICE

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esakal

भिजवल्याने तांदळाला काय फायदा होतो?
तांदूळ आधी भिजवल्यामुळे दाणे पाणी शोषून घेतात. त्यामुळे शिजताना ते अधिक समान पद्धतीने शिजण्यास आणि छान फुलण्यास मदत होऊ शकते.

HOW TO SOAK BASMATI RICE

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esakal

सेल्ला बासमतीसाठी किती वेळ?
सेल्ला किंवा पार्बॉइल्ड बासमती तांदूळ तुलनेने जास्त वेळ भिजवावा. तो साधारण किमान १ तास भिजवून मग शिजवू शकता.

HOW TO SOAK BASMATI RICE

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esakal

ब्राउन बासमतीसाठी
ब्राउन बासमती तांदळाला साधारण ४५ मिनिटे ते १ तास भिजवणे योग्य ठरू शकते. यामुळे त्याला शिजायला लागणारा वेळ कमी होण्यास मदत होते.

HOW TO SOAK BASMATI RICE

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esakal

सोपा फॉर्म्युला!
पांढरा बासमती २०-३० मिनिटे,सेल्ला बासमती किमान १ तास,ब्राउन बासमती ४५ मिनिटे-१ तास

HOW TO SOAK BASMATI RICE

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मग भात
तांदळाच्या प्रकारानुसार योग्य वेळ भिजवा आणि त्यानंतर पाणी योग्य प्रमाणात वापरून शिजवा.
योग्य भिजवणं + योग्य पाणी + योग्य शिजवणं = मोकळा, फुललेला भात!

HOW TO SOAK BASMATI RICE

|

esakal

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