कोथिंबीर 2-3 दिवसांत काळी-पिवळी पडतेय? ‘ही’ सोपी ट्रिक वापरा, अनेक दिवस राहील हिरवीगार

Varsha Balhe
फ्रिजमध्ये ठेवूनही कोथिंबीर काही दिवसांत काळी किंवा पिवळी पडते? यामागे जास्त ओलावा आणि चुकीची साठवणूक कारणीभूत असू शकते. काही सोप्या टिप्स वापरून कोथिंबीर जास्त काळ ताजी ठेवता येते.
CORIANDER STORAGE TIPS
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कोथिंबीर साठवण्याआधी तिची निवड करा. पिवळी, काळी किंवा सडलेली पानं आणि खराब देठ वेगळे करा. एक खराब पानही बाकीच्या कोथिंबिरीला लवकर खराब करू शकतं.
CORIANDER STORAGE TIPS
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कोथिंबिरीवर जास्त पाणी राहिल्यास ती लवकर सडू शकते. धुतल्यानंतर ती पूर्णपणे कोरडी होऊ द्या. शक्य असल्यास साठवण्याआधी तिच्यावरचा अतिरिक्त ओलावा काढून टाका.
CORIANDER STORAGE TIPS
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कोथिंबीर कोरडी झाल्यानंतर तिला टिश्यू पेपर किंवा स्वच्छ सुती कापडात हलकेच गुंडाळा. यामुळे अतिरिक्त ओलावा शोषला जाण्यास मदत होते आणि कोथिंबीर जास्त काळ ताजी राहू शकते.
CORIANDER STORAGE TIPS
esakal
टिश्यूमध्ये गुंडाळलेली कोथिंबीर स्वच्छ डब्यात ठेवून फ्रिजमध्ये साठवता येते. डब्यात जास्त पाणी किंवा ओलावा साचणार नाही याची काळजी घ्या.
CORIANDER STORAGE TIPS
esakal
कोथिंबिरीचे देठ थोड्या पाण्यात फुलांसारखे उभे करून ती फ्रिजमध्ये ठेवता येते. मात्र, पाणी स्वच्छ ठेवणे आणि वेळोवेळी बदलणे महत्त्वाचे आहे.
CORIANDER STORAGE TIPS
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खराब पानं काढा अतिरिक्त ओलावा काढा टिश्यू/कापडात गुंडाळा → डब्यात ठेवा फ्रिजमध्ये साठवाम्हणजेच, कोथिंबीर टिकवण्यासाठी पाणी कमी आणि योग्य साठवणूक जास्त महत्त्वाची!
CORIANDER STORAGE TIPS
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