चिडचिड होतेय, राग आला? चालायला जा, होतील 'हे' फायदे

Pranali Kodre
जवळपास प्रत्येकदाच कमी - जास्त प्रमाणात राग येतो किंवा चिडचिड होतेच. यासाठी कारणं अनेक असून शकतात. कधी भांडण, तर कधी मनासारखं न घडणे, किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे राग येऊ शकतो.
बऱ्याचदा रागाच्या भरात चुकीच्या गोष्टीही होऊ शकतात. त्यामुळे अशा गोष्टी टाळणं महत्त्वाच असतं.
त्यामुळे जेव्हा राग येईल किंवा चिडचिड होईल, तेव्हा चालायला जाण्याचा एक सोपा मार्ग, यामुळे राग आणि चिडचिड कमी होण्यास मदत होते.
चालायला गेल्याने एन्डॉर्फिन हार्मोन्स म्हणजेच 'फील-गुड' हार्मोन्स तयार होतात. यामुळे मूड सुधारतो.
चालायला गेल्याने कोर्टिसोल (Stress hormone) कमी होतो आणि मन शांत व्हायला मदत होते.
चालायला गेल्याने आजूबाजूच्या गोष्टी दिसतात, त्यामुळे राग किंवा नकारात्मक विचारांपासून मन दूर जाते. आजूबाजूच्या वातावरणात गुंतते. त्यामुळे राग किंवा चिडचिड कमी होण्यास मदत होते.
चालल्याने रात्री झोपही चांगली लागू शकते आणि मूड स्थिर राहतो. याशिवाय हृदयही निरोगी राहण्यास मदत होते.
चालताना स्वत:शी संवाद साधता येतो. काय बरोबर काय चूक याची जाणीव व्हायला मदत होते. स्वत:शी संवाद साधल्याने मन हलके होते.
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
