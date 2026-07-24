बेसन आणि अळूची पानं एकत्र खाणं योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या तज्ज्ञांचं मत

Varsha Balhe

बेसन आणि अळूची पानं

बेसन आणि अळूची पानं एकत्र खाऊ शकतो का? होय. योग्य पद्धतीने शिजवल्यास बेसन आणि अळूची पानं एकत्र खाणं सुरक्षित आणि पौष्टिक मानलं जातं.

Can You Eat Besan and Colocasia Leaves Together?

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पोषक

शरीराला मिळतात भरपूर पोषक घटक अळूच्या पानांमधून व्हिटॅमिन A, C, E आणि लोह मिळतं, तर बेसन प्रथिनांचा चांगला स्रोत आहे.

Can You Eat Besan and Colocasia Leaves Together?

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esakal

पचन

पचनक्रियेसाठी ठरू शकतं फायदेशीर अळूच्या पानांमध्ये असलेल्या तंतुमय घटकांमुळे पचन सुधारण्यास मदत होते.

Can You Eat Besan and Colocasia Leaves Together?

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esakal

कच्ची

कच्ची पानं खाणं टाळा अळूच्या पानांमध्ये कॅल्शियम ऑक्सलेट असतं. त्यामुळे कच्ची पानं खाल्ल्यास घसा खवखवू शकतो.

Can You Eat Besan and Colocasia Leaves Together?

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esakal

आंबट

आंबट पदार्थ का घालतात? चिंच, कोकम किंवा आमचूर पावडर घातल्याने अळूचा खाजरेपणा कमी होण्यास मदत होते.

Can You Eat Besan and Colocasia Leaves Together?

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esakal

योग्य पद्धत

योग्य पद्धतीने शिजवणं महत्त्वाचं अळूवडी किंवा भाजी नेहमी व्यवस्थित वाफवून किंवा शिजवूनच खावी.

Can You Eat Besan and Colocasia Leaves Together?

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esakal

लोकप्रिय

अळूवडी का लोकप्रिय आहे? महाराष्ट्रातील पारंपरिक अळूवडी ही बेसन आणि अळूच्या पानांचा पौष्टिक व चविष्ट पदार्थ मानला जातो.

Can You Eat Besan and Colocasia Leaves Together?

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esakal

तज्ज्ञांचा सल्ला

तज्ज्ञांचा सल्ला अळूची पानं नेहमी पूर्णपणे शिजवून आणि संतुलित प्रमाणात खाल्ल्यास त्याचे आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात.

Can You Eat Besan and Colocasia Leaves Together?

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esakal

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