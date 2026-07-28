बेसन आणि दही एकत्र खाणं योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या तज्ज्ञांचं मत

Varsha Balhe
बेसन आणि दही अनेक पदार्थांमध्ये वापरले जाते. मात्र, ते कच्चे आणि शिजवून खाण्यात फरक असतो.
Besan and Curd
esakal
आयुर्वेदानुसार कच्चे बेसन आणि दही एकत्र खाल्ल्यास काही लोकांच्या पचनसंस्थेवर ताण येऊ शकतो.
Besan and Curd
esakal
कच्चे बेसन-दही खाल्ल्याने काहींना गॅस, अपचन, पोट फुगणे किंवा जडपणा जाणवू शकतो.
Besan and Curd
esakal
कढीसारख्या पदार्थांमध्ये बेसन आणि दही शिजवून वापरले जाते. त्यामुळे ते पचायला तुलनेने सोपे ठरते.
Besan and Curd
esakal
बेसन आणि दह्याचा फेस पॅक त्वचा स्वच्छ करण्यास, मऊ ठेवण्यास आणि नैसर्गिक चमक वाढवण्यास मदत करतो.
Besan and Curd
esakal
दह्यातील लॅक्टिक अॅसिड आणि बेसन एकत्र त्वचेवरील टॅनिंग कमी करण्यास आणि मृत त्वचा काढून टाकण्यास मदत करतात.
Besan and Curd
esakal
समप्रमाणात ताजे दही आणि बेसन एकत्र करून पेस्ट तयार करा. 15–20 मिनिटे चेहऱ्यावर लावून नंतर स्वच्छ पाण्याने धुवा.
Besan and Curd
esakal
त्वचेसाठी हा उपाय फायदेशीर असला तरी, खाण्यासाठी कच्चे बेसन-दही नियमित सेवन करण्याऐवजी शिजवून खाणे अधिक योग्य मानले जाते.
Besan and Curd
esakal
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Can You Eat Besan and Colocasia Leaves Together?
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