बेसन आणि दही एकत्र खाणं योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या तज्ज्ञांचं मत

Varsha Balhe

बेसन-दही कॉम्बिनेशन

बेसन आणि दही अनेक पदार्थांमध्ये वापरले जाते. मात्र, ते कच्चे आणि शिजवून खाण्यात फरक असतो.

Besan and Curd

|

esakal

आयुर्वेद काय सांगतो?

आयुर्वेदानुसार कच्चे बेसन आणि दही एकत्र खाल्ल्यास काही लोकांच्या पचनसंस्थेवर ताण येऊ शकतो.

Besan and Curd

|

esakal

पचनाचा त्रास होऊ शकतो

कच्चे बेसन-दही खाल्ल्याने काहींना गॅस, अपचन, पोट फुगणे किंवा जडपणा जाणवू शकतो.

Besan and Curd

|

esakal

शिजवून खाणे अधिक योग्य

कढीसारख्या पदार्थांमध्ये बेसन आणि दही शिजवून वापरले जाते. त्यामुळे ते पचायला तुलनेने सोपे ठरते.

Besan and Curd

|

esakal

त्वचेसाठी फायदेशीर

बेसन आणि दह्याचा फेस पॅक त्वचा स्वच्छ करण्यास, मऊ ठेवण्यास आणि नैसर्गिक चमक वाढवण्यास मदत करतो.

Besan and Curd

|

esakal

टॅनिंग कमी करण्यास मदत

दह्यातील लॅक्टिक अॅसिड आणि बेसन एकत्र त्वचेवरील टॅनिंग कमी करण्यास आणि मृत त्वचा काढून टाकण्यास मदत करतात.

Besan and Curd

|

esakal

फेस पॅक कसा बनवावा?

समप्रमाणात ताजे दही आणि बेसन एकत्र करून पेस्ट तयार करा. 15–20 मिनिटे चेहऱ्यावर लावून नंतर स्वच्छ पाण्याने धुवा.

Besan and Curd

|

esakal

मर्यादित प्रमाणात वापरा

त्वचेसाठी हा उपाय फायदेशीर असला तरी, खाण्यासाठी कच्चे बेसन-दही नियमित सेवन करण्याऐवजी शिजवून खाणे अधिक योग्य मानले जाते.

Besan and Curd

|

esakal

बेसन आणि अळूची पानं एकत्र खाणं योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या तज्ज्ञांचं मत

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Can You Eat Besan and Colocasia Leaves Together?

|

esakal

येथे क्लिक करा