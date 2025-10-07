१० हजारपेक्षा कमी किंमतीत ५ बेस्ट स्मार्टफोन्स

Shubham Banubakode
सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. या दिवसांत अनेक जण स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योजना आखत आहेत.
Best Smartphones Under ₹10,000 in India 2025
पण १० हजार रुपयांच्या बजेटमध्ये स्मार्टफोनचे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, जाणून घ्या.
या फोनची किंमत ९,९९८ रुपये असून यामध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी ६३०० प्रोसेसर, ५० MP सोनी कॅमेरा वापरण्यात आला आहे. तसेच ६३०० mAh बॅटरी आहे.
या मोबईल फोनची किंमत ८,९९९ रुपये असून यात स्नॅपड्रॅगन ४S जेन २ प्रोसेसर आहे. तसेच ५० MP ड्युअल कॅमेरा आणि १८W फास्ट चार्जिंग देण्यात आलं आहे.
या फोनची किंमत ७,९९९ असून यात मीडियाटेक डायमेंसिटी ६३०० प्रोसेसर वापरण्यात आलं आहे. तसेच ५० MP मुख्य कॅमेरा, ५००० mAh बॅटरी आणि २५W फास्ट चार्जिंगसह ६.७ इंच HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे.
या मोबाईल फोनची किंमत ९,९९९ रुपये असून यात मीडियाटेक डायमेंसिटी ७०६० प्रोसेसर वापण्यात आलं आहे. यात ५० MP कॅमेरा, ६.७५ इंच HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे.
हा मोबाईल फोन ९ पेक्षा कमी किंमतीत असून यात ५० MP कॅमेरा, ५१६० mAh बॅटरी आणि ६.८८ इंच HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे. गेमिंगसाठी हा उत्तम फोन आहे.
