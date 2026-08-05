नाश्ता करण्याची योग्य वेळ कोणती? आरोग्यासाठी जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात?

Varsha Balhe
नाश्ता हा दिवसातील महत्त्वाचा आहार मानला जातो. रात्रीच्या जेवणानंतर बराच वेळ काहीही न खाल्ल्याने सकाळी योग्य वेळी नाश्ता केल्याने शरीराला ऊर्जा मिळण्यास मदत होते.
Best Time to Eat Breakfast
esakal
साधारणपणे सकाळी ७ ते ९ वाजण्याच्या दरम्यान नाश्ता करणे चांगले मानले जाते. मात्र, प्रत्येकाची उठण्याची वेळ आणि दिनचर्या वेगळी असल्याने नाश्त्याची वेळ त्यानुसार ठरवणेही महत्त्वाचे आहे.
Best Time to Eat Breakfast
esakal
तुम्ही सकाळी कितीही वाजता उठत असलात, तरी साधारण १ ते २ तासांच्या आत नाश्ता करण्याचा प्रयत्न करा. उठल्यानंतर शरीराला दिवसभराच्या कामासाठी ऊर्जा आणि पोषणाची गरज असते.
Best Time to Eat Breakfast
esakal
फक्त घड्याळातील ९ वाजण्याच्या वेळेमुळे नाश्ता अचानक हानिकारक ठरतो, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. मात्र, रोज नाश्ता खूप उशिरा करण्याची सवय असल्यास तुमच्या एकूण आहाराच्या वेळापत्रकावर आणि भुकेच्या पॅटर्नवर परिणाम होऊ शकतो.
Best Time to Eat Breakfast
esakal
रात्रभराच्या उपवासानंतर नाश्त्यातून शरीराला ऊर्जा आणि आवश्यक पोषक घटक मिळतात. पौष्टिक नाश्ता केल्याने सकाळची कामे करताना उत्साह आणि एकाग्रता टिकवण्यास मदत होऊ शकते.
Best Time to Eat Breakfast
esakal
नाश्ता खूप उशिरा केल्याने काही लोकांना पुढच्या जेवणाच्या वेळी जास्त भूक लागू शकते. त्यामुळे वेळेवर आणि संतुलित नाश्ता केल्याने दिवसभरातील खाण्याचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Best Time to Eat Breakfast
esakal
उठल्यानंतर १-२ तासांत नाश्ता करण्याचा प्रयत्न करा.सकाळी ७ ते ९ ही अनेकांसाठी सोयीची वेळ असू शकते. मात्र, नाश्त्याची वेळ ठरवताना उठण्याची वेळ, दिनचर्या आणि आरोग्याची स्थिती यांचाही विचार करा.
Best Time to Eat Breakfast
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Lemon Water Benefits
esakal