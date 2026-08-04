सकाळी रिकाम्या पोटी गरम पाण्यात लिंबू पिळून प्यायल्यास शरीरात होतात हे ८ मोठे बदल

Varsha Balhe

गरम पाण्यात लिंबू पिळून

दिवसाची सुरुवात कोमट लिंबूपाण्याने केल्याने शरीराला हायड्रेशन मिळते. यासोबतच व्हिटॅमिन सी आणि इतर पोषक घटकांचा फायदा होऊ शकतो.

Lemon Water Benefits

|

esakal

पचन

कोमट लिंबूपाणी घेतल्याने पचनसंस्था सक्रिय होण्यास मदत होते. त्यामुळे अन्नपचन सुरळीत होण्यास आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत मिळू शकते.

Lemon Water Benefits

|

esakal

वजन

लिंबूपाणी कमी कॅलरी असलेले पेय आहे. साखरयुक्त पेयांऐवजी याचे सेवन केल्यास कॅलरीचे प्रमाण कमी ठेवण्यास आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Lemon Water Benefits

|

esakal

व्हिटॅमिन C

लिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी मुबलक प्रमाणात असते. हे शरीरातील अँटिऑक्सिडंट संरक्षणाला मदत करते आणि रोगप्रतिकारक यंत्रणेच्या सामान्य कार्यासाठीही महत्त्वाचे असते.

Lemon Water Benefits

|

esakal

त्वचा

लिंबातील व्हिटॅमिन सी शरीरात कोलेजन तयार करण्यासाठी आवश्यक असते. त्यामुळे त्वचेचे आरोग्य आणि नैसर्गिक चमक टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Lemon Water Benefits

|

esakal

Lemon Water Benefitsआळस

रात्रीच्या झोपेनंतर शरीराला सर्वात आधी पाण्याची गरज असते. सकाळी लिंबू मिसळलेले पाणी प्यायल्याने शरीर हायड्रेट होते आणि ताजेतवाने वाटू शकते.

Lemon Water Benefits

|

esakal

किडनी स्टोनचा धोका कमी

लिंबातील सायट्रेट हे काही प्रकारच्या किडनी स्टोनची निर्मिती रोखण्यास मदत करू शकते. मात्र लिंबूपाणी हे किडनी स्टोनवरील उपचाराचा पर्याय नाही.

Lemon Water Benefits

|

esakal

काळजी

लिंबाचा रस आंबट असल्याने अतिप्रमाणात सेवन केल्यास दातांच्या इनॅमलवर परिणाम होऊ शकतो किंवा ॲसिडिटीचा त्रास वाढू शकतो. त्यामुळे प्रमाणात सेवन करणे योग्य.

Lemon Water Benefits

|

esakal

पावसाळ्यात स्टीम केलेले मोमोज का ठरू शकतात चांगला पर्याय?

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Why can steamed momos be a good choice during monsoon?

|

esakal

येथे क्लिक करा