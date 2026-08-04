सकाळी रिकाम्या पोटी गरम पाण्यात लिंबू पिळून प्यायल्यास शरीरात होतात हे ८ मोठे बदल

Varsha Balhe
दिवसाची सुरुवात कोमट लिंबूपाण्याने केल्याने शरीराला हायड्रेशन मिळते. यासोबतच व्हिटॅमिन सी आणि इतर पोषक घटकांचा फायदा होऊ शकतो.
Lemon Water Benefits
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कोमट लिंबूपाणी घेतल्याने पचनसंस्था सक्रिय होण्यास मदत होते. त्यामुळे अन्नपचन सुरळीत होण्यास आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
Lemon Water Benefits
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लिंबूपाणी कमी कॅलरी असलेले पेय आहे. साखरयुक्त पेयांऐवजी याचे सेवन केल्यास कॅलरीचे प्रमाण कमी ठेवण्यास आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Lemon Water Benefits
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लिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी मुबलक प्रमाणात असते. हे शरीरातील अँटिऑक्सिडंट संरक्षणाला मदत करते आणि रोगप्रतिकारक यंत्रणेच्या सामान्य कार्यासाठीही महत्त्वाचे असते.
Lemon Water Benefits
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लिंबातील व्हिटॅमिन सी शरीरात कोलेजन तयार करण्यासाठी आवश्यक असते. त्यामुळे त्वचेचे आरोग्य आणि नैसर्गिक चमक टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Lemon Water Benefits
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रात्रीच्या झोपेनंतर शरीराला सर्वात आधी पाण्याची गरज असते. सकाळी लिंबू मिसळलेले पाणी प्यायल्याने शरीर हायड्रेट होते आणि ताजेतवाने वाटू शकते.
Lemon Water Benefits
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लिंबातील सायट्रेट हे काही प्रकारच्या किडनी स्टोनची निर्मिती रोखण्यास मदत करू शकते. मात्र लिंबूपाणी हे किडनी स्टोनवरील उपचाराचा पर्याय नाही.
Lemon Water Benefits
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लिंबाचा रस आंबट असल्याने अतिप्रमाणात सेवन केल्यास दातांच्या इनॅमलवर परिणाम होऊ शकतो किंवा ॲसिडिटीचा त्रास वाढू शकतो. त्यामुळे प्रमाणात सेवन करणे योग्य.
Lemon Water Benefits
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