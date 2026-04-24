ओला-उबरला पर्याय! मुंबईत ‘भारत टॅक्सी’ला सेवा सुरु, किती द्यावं लागणार भाडं?

रोजच्या प्रवासासाठी नवा पर्याय

आता ओला उबरसोबतच प्रवाशांसाठी ‘भारत टॅक्सी’ हा नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

मुंबईत सेवा सुरू

मुंबईत ‘भारत टॅक्सी’ला अधिकृत सुरुवात झाली असून या सेवेला केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal यांनी हिरवा कंदिल दाखवला.

चालकांसाठी मोठा दिलासा

या योजनेमुळे ऑटो आणि कॅब चालकांना मोठा फायदा होणार आहे. नोंदणी शुल्कही भरावे लागणार नाही.

कमिशनशिवाय पूर्ण कमाई

सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, चालकांना कोणतेही कमिशन न देता पूर्ण भाडे त्यांच्या खात्यात जाणार आहे.

विमा आणि आर्थिक मदत

चालकांना ५ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण आणि कमी दरात कर्जाची सुविधा दिली जाणार आहे.

हजारो चालकांचा सहभाग

आतापर्यंत ५.१७ लाखांहून अधिक चालक या सेवेशी जोडले गेले आहेत, तर ५० लाखांपेक्षा जास्त ग्राहक आहेत.

देशभरात विस्तार

दिल्ली, गुजरात, चंदीगड, लखनऊनंतर आता मुंबईतही ही सेवा सुरू झाली आहे आणि पुढे आणखी शहरांत विस्तार होणार आहे.

भाडे किती लागणार?

पहिल्या ४ किमी साठी ३० रुपये, त्यानंतर १२ किमीपर्यंत प्रति किमी २३ रुपये आणि पुढे १८ रुपये प्रति किमी असा दर असणार आहे.

