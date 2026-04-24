ओला-उबरला पर्याय! मुंबईत ‘भारत टॅक्सी’ला सेवा सुरु, किती द्यावं लागणार भाडं?

Shubham Banubakode
आता ओला उबरसोबतच प्रवाशांसाठी ‘भारत टॅक्सी’ हा नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
Bharat Taxi Launched in Mumbai
esakal
मुंबईत ‘भारत टॅक्सी’ला अधिकृत सुरुवात झाली असून या सेवेला केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal यांनी हिरवा कंदिल दाखवला.
या योजनेमुळे ऑटो आणि कॅब चालकांना मोठा फायदा होणार आहे. नोंदणी शुल्कही भरावे लागणार नाही.
सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, चालकांना कोणतेही कमिशन न देता पूर्ण भाडे त्यांच्या खात्यात जाणार आहे.
चालकांना ५ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण आणि कमी दरात कर्जाची सुविधा दिली जाणार आहे.
आतापर्यंत ५.१७ लाखांहून अधिक चालक या सेवेशी जोडले गेले आहेत, तर ५० लाखांपेक्षा जास्त ग्राहक आहेत.
दिल्ली, गुजरात, चंदीगड, लखनऊनंतर आता मुंबईतही ही सेवा सुरू झाली आहे आणि पुढे आणखी शहरांत विस्तार होणार आहे.
पहिल्या ४ किमी साठी ३० रुपये, त्यानंतर १२ किमीपर्यंत प्रति किमी २३ रुपये आणि पुढे १८ रुपये प्रति किमी असा दर असणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
