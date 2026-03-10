खिलजीच्या शब्दातील मोठा पुरावा सापडला! मराठा स्त्रियांनी कसं गाजवलं रणांगण?

Sandip Kapde
लाजूऱ्याचा घाट ओलांडत अल्लाउद्दीन खिलजीचे सैन्य देवगिरीच्या दिशेने सरकत असल्याची बातमी यादव सरदार कान्हाला कळली.
तुर्कांच्या सैन्याने सोडलेले बाण घेऊन कान्हा रामदेवरावाकडे गेला आणि शत्रू जवळ आल्याचा इशारा दिला.
परंतु रामदेवरावाने या इशाऱ्यावर विश्वास ठेवला नाही आणि कान्हाची टिंगल उडवली.
राजाने विश्वास न ठेवल्यामुळे कान्हाने स्वतःच तुर्कांना रोखण्याचा निर्णय घेतला.
लाजूऱ्याजवळ कान्हाने आपल्या सैन्यासह तुर्क सैन्याची थेट गाठ घेतली.
या ठिकाणी झालेल्या भीषण लढाईत यादव सैन्याने शत्रूशी जोरदार सामना केला.
कान्हाच्या फौजेत असलेल्या दोन मराठा स्त्रियांनी अद्भुत धैर्य दाखवत रणांगण गाजवले.
त्या स्त्रियांचा पराक्रम पाहून तुर्क सैनिकही काही क्षण आश्चर्यचकित झाले.
शौर्य असूनही शेवटी कान्हाचा पराभव झाला आणि देवगिरीचा प्रदेश संकटात सापडला.
या लढाईचा उल्लेख इसामीने आपल्या फार्सी काव्यात अत्यंत प्रभावी शब्दांत केला आहे.
त्या दोन स्त्रियांच्या पराक्रमाचे वर्णन करताना तुर्कही त्यांच्या धैर्याची दाद देतात.
अल्लाउद्दीन खिलजीनेही आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले की ज्या भूमीत स्त्रिया इतक्या पराक्रमी आहेत, त्या भूमीतील पुरुष किती भयंकर लढतील याची कल्पना करणे कठीण आहे.
