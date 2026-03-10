खिलजीच्या शब्दातील मोठा पुरावा सापडला! मराठा स्त्रियांनी कसं गाजवलं रणांगण?

Sandip Kapde

धक्का

लाजूऱ्याचा घाट ओलांडत अल्लाउद्दीन खिलजीचे सैन्य देवगिरीच्या दिशेने सरकत असल्याची बातमी यादव सरदार कान्हाला कळली.

इशारा

तुर्कांच्या सैन्याने सोडलेले बाण घेऊन कान्हा रामदेवरावाकडे गेला आणि शत्रू जवळ आल्याचा इशारा दिला.

उपहास

परंतु रामदेवरावाने या इशाऱ्यावर विश्वास ठेवला नाही आणि कान्हाची टिंगल उडवली.

निर्णय

राजाने विश्वास न ठेवल्यामुळे कान्हाने स्वतःच तुर्कांना रोखण्याचा निर्णय घेतला.

गाठ

लाजूऱ्याजवळ कान्हाने आपल्या सैन्यासह तुर्क सैन्याची थेट गाठ घेतली.

रणभूमी

या ठिकाणी झालेल्या भीषण लढाईत यादव सैन्याने शत्रूशी जोरदार सामना केला.

शौर्य

कान्हाच्या फौजेत असलेल्या दोन मराठा स्त्रियांनी अद्भुत धैर्य दाखवत रणांगण गाजवले.

चकित

त्या स्त्रियांचा पराक्रम पाहून तुर्क सैनिकही काही क्षण आश्चर्यचकित झाले.

पराभव

शौर्य असूनही शेवटी कान्हाचा पराभव झाला आणि देवगिरीचा प्रदेश संकटात सापडला.

नोंद

या लढाईचा उल्लेख इसामीने आपल्या फार्सी काव्यात अत्यंत प्रभावी शब्दांत केला आहे.

प्रशंसा

त्या दोन स्त्रियांच्या पराक्रमाचे वर्णन करताना तुर्कही त्यांच्या धैर्याची दाद देतात.

प्रश्न

अल्लाउद्दीन खिलजीनेही आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले की ज्या भूमीत स्त्रिया इतक्या पराक्रमी आहेत, त्या भूमीतील पुरुष किती भयंकर लढतील याची कल्पना करणे कठीण आहे.

छत्रपतींचा गुप्तवास असलेले ऐतिहासिक गाव समोर; वाडे, तलाव आणि मंदिरे आजही कायम 

Historic Village of the Chhatrapati

|

esakal

