घरात तुटलेल्या वस्तू ठेवणं अशुभ का मानतात?

Varsha Balhe

तुटलेल्या वस्तू

वास्तुशास्त्र आणि भारतीय परंपरेनुसार घरात तुटलेल्या किंवा खराब वस्तू ठेवणं अशुभ मानलं जातं. अशा वस्तूंमुळे घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढते, अशी मान्यता आहे.

Vastu Beliefs

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नकारात्मक ऊर्जा

तुटलेली भांडी, काचा किंवा फर्निचर घरातील सकारात्मक वातावरणावर परिणाम करतात, असं वास्तुशास्त्रात मानलं जातं. त्यामुळे खराब वस्तू घरात साठवून ठेवणं टाळावं.

Vastu Beliefs

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आर्थिक अडचणी येतात?

बंद पडलेलं घड्याळ, तुटलेलं फर्निचर किंवा खराब कुलूप अशुभ मानलं जातं. अशा वस्तूंमुळे आर्थिक प्रगतीत अडथळे येतात, अशी मान्यता आहे.

Vastu Beliefs

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esakal

मानसिक ताण वाढतो?

घरात तुटलेल्या आणि खराब वस्तूंचा पसारा असल्यास वातावरण अस्वस्थ वाटू शकतं. त्यामुळे चिडचिड आणि तणाव वाढू शकतो, असं मानलं जातं.

Vastu Beliefs

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esakal

तुटलेला आरसा ठेवू नका

वास्तुशास्त्रानुसार तडा गेलेला किंवा तुटलेला आरसा घरात ठेवणं अशुभ मानलं जातं. त्यामुळे असा आरसा बदलून घेण्याचा सल्ला दिला जातो.

Vastu Beliefs

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esakal

कोणत्या वस्तू घरातून काढाव्यात?

तुटलेली भांडी, खराब फर्निचर, बंद घड्याळं, तुटलेली खेळणी आणि वापरात नसलेल्या खराब वस्तू घरात ठेवू नयेत. घर स्वच्छ आणि व्यवस्थित ठेवणं चांगलं मानलं जातं.

Vastu Beliefs

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esakal

तुटलेल्या वस्तू लगेच हटवा!

वास्तुशास्त्रानुसार खराब वस्तूंमुळे घरातील सकारात्मक वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे दुरुस्त न होणाऱ्या वस्तू घरातून काढून टाकणं योग्य मानलं जातं.

Vastu Beliefs

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