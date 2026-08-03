पांढरा राइस? की ब्राउन राइस? आरोग्यासाठी कोणता चांगला?

Varsha Balhe
दोन्ही तांदूळ आरोग्यासाठी उपयुक्त आहेत; मात्र पोषणमूल्य, पचन आणि रक्तातील साखरेवर होणारा परिणाम यामध्ये फरक आहे.
Brown Rice vs White Rice
esakal
ब्राउन तांदूळ हे पूर्ण धान्य असल्याने त्यात फायबर, बी-विटामिन्स, मॅग्नेशियम आणि इतर खनिजे तुलनेने जास्त असतात.
Brown Rice vs White Rice
esakal
ब्राउन तांदूळमधील फायबरमुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखं राहू शकतं. त्यामुळे वारंवार भूक लागणे कमी होऊन वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Brown Rice vs White Rice
esakal
ब्राउन तांदूळाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स पांढऱ्या तांदळापेक्षा कमी असू शकतो. त्यामुळे रक्तातील साखरेत अचानक वाढ होण्याचा धोका तुलनेने कमी राहतो.
Brown Rice vs White Rice
esakal
पांढरा तांदूळ पचायला तुलनेने हलका असतो. त्यामुळे पचनशक्ती कमकुवत असणाऱ्या किंवा पोटाच्या त्रासानंतर हलका आहार घेणाऱ्या लोकांसाठी तो उपयोगी ठरू शकतो.
Brown Rice vs White Rice
esakal
पांढऱ्या तांदळात सहज उपलब्ध होणारे कर्बोदके असतात. त्यामुळे शरीराला तुलनेने लवकर ऊर्जा मिळण्यास मदत होते.
Brown Rice vs White Rice
esakal
वजन नियंत्रण, हृदयाचे आरोग्य किंवा रक्तातील साखरेची काळजी असेल तर ब्राउन राइसचा पर्याय विचारात घेता येतो. मात्र पचनासाठी पांढरा तांदूळ काही लोकांना अधिक सोपा ठरतो.
Brown Rice vs White Rice
esakal
तुमच्या आरोग्याची गरज, आहारातील इतर पदार्थ आणि किती प्रमाणात भात खाता यावर योग्य पर्याय ठरतो. त्यामुळे संतुलित आहारात योग्य प्रमाणात भाताचा समावेश करता येतो.
Brown Rice vs White Rice
esakal
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Warm Water Benefits
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