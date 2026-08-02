सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाणी प्यायल्याने होतात हे 8 फायदे

Varsha Balhe
दिवसाची सुरुवात एका ग्लास कोमट पाण्याने करण्याची सवय अनेकांना असते. यामुळे शरीराला हायड्रेशन मिळते आणि सकाळी पचनसंस्था सक्रिय होण्यास मदत होऊ शकते.
Warm Water Benefits
esakal
सकाळी कोमट पाणी प्यायल्याने शरीराला पाणी मिळते आणि पचनसंस्थेची हालचाल सुरू होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे दिवसाची सुरुवात हलकी आणि फ्रेश वाटू शकते.
Warm Water Benefits
esakal
पुरेसे पाणी प्यायल्याने मल मऊ राहण्यास मदत होते. सकाळी कोमट पाणी घेतल्याने काही लोकांमध्ये आतड्यांची हालचाल सुरळीत होऊन पोट साफ होण्यास मदत होऊ शकते.
Warm Water Benefits
esakal
रात्री अनेक तास पाणी न घेतल्यामुळे सकाळी शरीराला द्रवपदार्थांची गरज असते. कोमट पाणी प्यायल्याने शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यास मदत होते.
Warm Water Benefits
esakal
कोमट पाणी थेट शरीरातील चरबी वितळवत नाही. मात्र सकाळी पाणी प्यायल्याने हायड्रेशन टिकते आणि साखरयुक्त पेयांऐवजी पाणी निवडल्यास वजन नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना मदत होऊ शकते.
Warm Water Benefits
esakal
शरीराला पुरेसे पाणी मिळाल्याने त्वचेचे हायड्रेशन टिकण्यास मदत होते. त्यामुळे नियमित पाणी पिण्याची सवय त्वचेच्या एकूण आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
Warm Water Benefits
esakal
सकाळी पाणी प्यायल्याने शरीर हायड्रेट राहते आणि दिवसाची सुरुवात ताजेतवाने वाटू शकते. मात्र कोमट पाणी हे कोणत्याही आजारावरचे उपचार किंवा ‘डिटॉक्स’ उपाय समजू नये.
Warm Water Benefits
esakal
पाणी खूप गरम नसावे. आरामदायी कोमट पाणी योग्य प्रमाणात पिणे पुरेसे आहे. दिवसभर नियमित पाणी पिणे हे केवळ सकाळी कोमट पाणी पिण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे.
Warm Water Benefits
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Cumin vs Coriander vs Fennel
esakal