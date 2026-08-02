सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाणी प्यायल्याने होतात हे 8 फायदे

Varsha Balhe

कोमट पाणी

दिवसाची सुरुवात एका ग्लास कोमट पाण्याने करण्याची सवय अनेकांना असते. यामुळे शरीराला हायड्रेशन मिळते आणि सकाळी पचनसंस्था सक्रिय होण्यास मदत होऊ शकते.

Warm Water Benefits

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पचन

सकाळी कोमट पाणी प्यायल्याने शरीराला पाणी मिळते आणि पचनसंस्थेची हालचाल सुरू होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे दिवसाची सुरुवात हलकी आणि फ्रेश वाटू शकते.

Warm Water Benefits

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esakal

आराम

पुरेसे पाणी प्यायल्याने मल मऊ राहण्यास मदत होते. सकाळी कोमट पाणी घेतल्याने काही लोकांमध्ये आतड्यांची हालचाल सुरळीत होऊन पोट साफ होण्यास मदत होऊ शकते.

Warm Water Benefits

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esakal

हायड्रेट

रात्री अनेक तास पाणी न घेतल्यामुळे सकाळी शरीराला द्रवपदार्थांची गरज असते. कोमट पाणी प्यायल्याने शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यास मदत होते.

Warm Water Benefits

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esakal

वजन

कोमट पाणी थेट शरीरातील चरबी वितळवत नाही. मात्र सकाळी पाणी प्यायल्याने हायड्रेशन टिकते आणि साखरयुक्त पेयांऐवजी पाणी निवडल्यास वजन नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना मदत होऊ शकते.

Warm Water Benefits

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esakal

त्वचा

शरीराला पुरेसे पाणी मिळाल्याने त्वचेचे हायड्रेशन टिकण्यास मदत होते. त्यामुळे नियमित पाणी पिण्याची सवय त्वचेच्या एकूण आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

Warm Water Benefits

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esakal

शरीर

सकाळी पाणी प्यायल्याने शरीर हायड्रेट राहते आणि दिवसाची सुरुवात ताजेतवाने वाटू शकते. मात्र कोमट पाणी हे कोणत्याही आजारावरचे उपचार किंवा ‘डिटॉक्स’ उपाय समजू नये.

Warm Water Benefits

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esakal

लक्षात ठेवा

पाणी खूप गरम नसावे. आरामदायी कोमट पाणी योग्य प्रमाणात पिणे पुरेसे आहे. दिवसभर नियमित पाणी पिणे हे केवळ सकाळी कोमट पाणी पिण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे.

Warm Water Benefits

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esakal

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