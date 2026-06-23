राजस्थानातील अनोखे मंदिर; जिथे देवाऐवजी बुलेट बाईकची होते पूजा

Varsha Balhe

बुलेट बाईकचे मंदिर!
राजस्थानातील असे अनोखे मंदिर, जिथे देवतेऐवजी बुलेट बाईकची पूजा केली जाते.

Bullet Baba Temple Rajasthan mystery story

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कुठे आहे हे मंदिर?

राजस्थानातील पाली-जोधपूर महामार्गाजवळ ओम बन्ना मंदिर किंवा बुलेट बाबा मंदिर आहे. येथे हजारो भाविक दर्शनासाठी येतात.

Bullet Baba Temple Rajasthan mystery story

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esakal

बुलेटचीच का पूजा?

या मंदिरात मूर्ती नाही, तर RNJ 7773 नंबरची बुलेट बाईक पूजली जाते. भाविक फुले, नारळ, पैसे आणि मद्य अर्पण करतात.

Bullet Baba Temple Rajasthan mystery story

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esakal

कोण होते ओम बन्ना?

ओम सिंह राठोड उर्फ ओम बन्ना हे या बुलेटचे मालक होते. 2 डिसेंबर 1988 रोजी त्यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला.

Bullet Baba Temple Rajasthan mystery story

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esakal

रहस्यमय घटना

अपघातानंतर पोलिसांनी बाईक पोलीस ठाण्यात नेली. पण दुसऱ्या दिवशी ती पुन्हा अपघाताच्या ठिकाणी आढळली, अशी स्थानिकांची श्रद्धा आहे.

Bullet Baba Temple Rajasthan mystery story

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esakal

पोलिसही झाले हैराण

बाईकला साखळी व कुलूप लावले गेले. पेट्रोलही काढण्यात आले. तरीही बाईक वारंवार त्याच ठिकाणी पोहोचत असल्याच्या कथा प्रसिद्ध झाल्या.

Bullet Baba Temple Rajasthan mystery story

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esakal

मंदिराची स्थापना

या घटनांनंतर स्थानिकांनी त्या ठिकाणी ओम बन्ना मंदिर बांधले. आजही भाविकांचा विश्वास आहे की बुलेट बाबा त्यांना रस्ते अपघातांपासून संरक्षण देतात.

Bullet Baba Temple Rajasthan mystery story

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esakal

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